Equi Fernández rompió el silencio tras ser expulsado en su debut con Bayer Leverkusen: “No fue como quería”

Ezequiel Fernández, ex mediocampista de Boca que llegó al Bayer Leverkusen sobre el cierre del mercado de pases procedente del Al Qadsiah de Arabia Saudita, hizo su debut oficial con el equipo este sábado en el partido que terminó con victoria 3-1 sobre Enitracht Frankfurt, por la tercera fecha de la Bundesliga.

Al argentino le tocó ingresar al partido a los 15 minutos del complemento, después que los dirigidos por Kasper Hjulmand sufrieran la expulsión de Robert Andrich, teniendo que reorganizar la mitad de la cancha. Si bien cumplió en esa tarea, el desenlace de ese estreno estuvo muy lejos del que Equi hubiese esperado, pues el también terminó siendo expulsado por acumular dos tarjetas amarillas dejando al equipo con dos jugadores menos para transitar los últimos minutos de adición.

Tras tan inesperada presentación, en la que de todos modos Bayer Leverkusen pudo sumar por primera vez de a tres puntos en la nueva temporada de Bundesliga, el jugador rompió el silencio desde sus redes sociales y expuso las sensaciones encontradas que le significó un triunfo para celebrar y una sanción para lamentarse.

“Gracias Dios por siempre cumplir tus promesas. Un sueño poder jugar en Europa y poder hacerlo con esta camiseta. No fue en lo personal un debut como quería, pero lo importante es el gran esfuerzo y gran victoria de todo el equipo. Vamos, Bayer”, escribió Ezequiel Fernández en su cuenta de Instagram.

Equi Fernández, entre la alegría por el debut y la frustración por perderse el próximo partido.

Previo al debut oficial, Equi ya había tenido la oportunidad de disputar con Bayer Leverkusen un partido amistoso ante Viktoria Köln el pasado 3 de septiembre, sacando provecho del parate por Fecha FIFA, en el que su equipo terminó imponiéndose por 2-1. Dos días antes se había hecho oficial la decisión del club de cesar a Erik ten Hag tras dirigir solo dos partidos.

Buenas sensaciones pese a la expulsión

Más allá de la presentación con expulsión que podría haber opacado el inicio de su relación con los simpatizantes de Bayer Leverkusen, Ezequiel Fernández tuvo una prestación más que importante durante la media hora que estuvo en cancha para dar mayor solidez a la mitad del campo del equipo que ya jugaba con un hombre menos.

Según DataRef, el mediocampista que inició su carrera en Boca acumuló 6/8 pases precisos, 3/5 duelos ganados, 4 acciones defensivas exitosas y también aportó 2 recuperaciones.