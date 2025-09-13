Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Equi Fernández rompió el silencio tras ser expulsado en su debut con Bayer Leverkusen: “No fue como quería”

El ex Boca resumió en un mensaje la satisfacción por el estreno y la frustración por saber que se perderá el próximo partido.

Por Juan Ignacio Portiglia

El ex Boca debutó en la Bundesliga y se fue expulsado.
© Bayer 04 Leverkusen via Getty ImEl ex Boca debutó en la Bundesliga y se fue expulsado.

Ezequiel Fernández, ex mediocampista de Boca que llegó al Bayer Leverkusen sobre el cierre del mercado de pases procedente del Al Qadsiah de Arabia Saudita, hizo su debut oficial con el equipo este sábado en el partido que terminó con victoria 3-1 sobre Enitracht Frankfurt, por la tercera fecha de la Bundesliga.

Al argentino le tocó ingresar al partido a los 15 minutos del complemento, después que los dirigidos por Kasper Hjulmand sufrieran la expulsión de Robert Andrich, teniendo que reorganizar la mitad de la cancha. Si bien cumplió en esa tarea, el desenlace de ese estreno estuvo muy lejos del que Equi hubiese esperado, pues el también terminó siendo expulsado por acumular dos tarjetas amarillas dejando al equipo con dos jugadores menos para transitar los últimos minutos de adición.

Tras tan inesperada presentación, en la que de todos modos Bayer Leverkusen pudo sumar por primera vez de a tres puntos en la nueva temporada de Bundesliga, el jugador rompió el silencio desde sus redes sociales y expuso las sensaciones encontradas que le significó un triunfo para celebrar y una sanción para lamentarse.

“Gracias Dios por siempre cumplir tus promesas. Un sueño poder jugar en Europa y poder hacerlo con esta camiseta. No fue en lo personal un debut como quería, pero lo importante es el gran esfuerzo y gran victoria de todo el equipo. Vamos, Bayer”, escribió Ezequiel Fernández en su cuenta de Instagram.

Equi Fernández, entre la alegría por el debut y la frustración por perderse el próximo partido.

Equi Fernández, entre la alegría por el debut y la frustración por perderse el próximo partido.

Previo al debut oficial, Equi ya había tenido la oportunidad de disputar con Bayer Leverkusen un partido amistoso ante Viktoria Köln el pasado 3 de septiembre, sacando provecho del parate por Fecha FIFA, en el que su equipo terminó imponiéndose por 2-1. Dos días antes se había hecho oficial la decisión del club de cesar a Erik ten Hag tras dirigir solo dos partidos.

Publicidad

Buenas sensaciones pese a la expulsión

Más allá de la presentación con expulsión que podría haber opacado el inicio de su relación con los simpatizantes de Bayer Leverkusen, Ezequiel Fernández tuvo una prestación más que importante durante la media hora que estuvo en cancha para dar mayor solidez a la mitad del campo del equipo que ya jugaba con un hombre menos.

Según DataRef, el mediocampista que inició su carrera en Boca acumuló 6/8 pases precisos, 3/5 duelos ganados, 4 acciones defensivas exitosas y también aportó 2 recuperaciones.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Equi Fernández debutó en Bayer Leverkusen con expulsión pero se ganó los elogios de los hinchas de Boca y la Selección: “Una pena”
Fútbol Internacional

Equi Fernández debutó en Bayer Leverkusen con expulsión pero se ganó los elogios de los hinchas de Boca y la Selección: “Una pena”

Los insólitos motivos por los que Equi Fernández, Echeverri y Palacios se quedaron sin DT en solo tres partidos en Bayer Leverkusen
Fútbol Internacional

Los insólitos motivos por los que Equi Fernández, Echeverri y Palacios se quedaron sin DT en solo tres partidos en Bayer Leverkusen

Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen
Fútbol Internacional

Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”
FÓRMULA 1

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo