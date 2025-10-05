Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán. Es que desde su llegada en la temporada 2018/2019, el Toro ya suma 158 goles en 342 partidos. El último que anotó fue en la victoria 4 a 1 del Nerazzurro sobre el Cremonese, este sábado 4 de octubre en el Estadio Giuseppe Meazza, bajo el marco de la sexta jornada de la Serie A 2025/2026.

De esta manera, el ex Racing se consolida en el quinto lugar de la tabla histórica de goleadores del equipo milanés. Y no solo eso, está a un registro bastante razonable para, en esta misma campaña, pasar a estar entre los tres máximos artilleros de todos los tiempo del Inter. Por delante, el Toro tiene a Sandro Mazzola con 162 en 566 compromisos y a Roberto Boninsegna con 173 en 283.

Del mismo modo, el podio lo encabezan Alessandro Altobelli con 209 gritos sobre 465 participaciones y Giuseppe Meazza, quien además es la principal leyenda del Inter de Milán y quien le puso nombre al mítico estadio de la ciudad (también jugó 2 años en el Milan en donde solo marcó 11 goles), con 284 anotaciones en 409 encuentros.

Con lo cual, a Lautaro Martínez todavía le falta bastante camino por recorrer para ser el máximo goleador en la historia del equipo italiano. En total, para igualar a Meazza, debería convertir 126 tantos más. Y teniendo en cuenta que su mayor número en una temporada fue de 28 gritos, eso le significaría, estimativamente, la necesidad de extender su estancia en el club hasta el 2030.

Por otro lado, el atacante de la Selección Argentina asoma en el escalón 58 de los goleadores de la Serie A en toda su historia con 118. Por encima, tiene a otros argentinos como: Mauro Icardi (55 con 121 goles), David Trezeguet (51 con 123), Gonzalo Higuaín (48 con 125), Paulo Dybala (44 con 129), Omar Sívori (30 con 147), Hernán Crespo (28 con 153) y Gabriel Batistuta (13 con 183).

Lautaro Martínez buscará seguir sumando en su próximo partido con el Inter que será frente a la Roma

Publicidad

Publicidad

Lautaro Martínez buscará seguir escalando posiciones como goleador con su próximo compromiso con el Inter de Milán en la Serie A que será contra la Roma el sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Tal presentación será después de su viaje a los Estados Unidos con la Selección Argentina en donde jugará los amistosos con Venezuela y Puerto Rico.

ver también José López le mete presión a Julián Alvarez y Lautaro Martínez de cara al Mundial 2026