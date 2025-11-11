Se confirmaron los horarios de la Fecha 16 del Torneo Clausura: cuándo se define el descenso, la clasificación de River y el puesto de Boca

Se terminó la fecha 15 del Torneo Clausura, la cual estuvo plagada de emociones y de definiciones entre el Superclásico con el triunfo de Boca sobre River, la zona de descenso y los puestos de clasificación a las copas internacionales y los playoffs.

Luego de lo sucedido en la anteúltima jornada de la zona regular, este martes la AFA hizo oficial los horarios de la fecha que pondrá fin a la fase previa a los playoffs. Los quince partidos de este fin de semana se dividirán entre el viernes 14 y el lunes 17, y tendrán como plato fuerte la jornada dominical con River visitando a Vélez desde las 17:00 y Boca recibiendo a Tigre a las 20:15.

El sábado se definirán los descensos, ya que se jugará en simultáneo el compromiso entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, y el mano a mano entre Aldosivi y San Martín de San Juan. Ambos compromisos están pautados para las 17:00.

Como adicional, la AFA señaló que hubo un cambio importante respecto a las fechas anteriores: ya no se jugarán compromisos antes de las 17 horas por cuestiones climáticas. A continuación, todos los detalles.

El comunicado de AFA sobre los cambios de horarios en el Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 16 del Torneo Betano Clausura 2025. A raíz de la cantidad de factores que permanentemente la LPF debe tener en cuenta para determinar las fechas y horarios de los partidos de su competencia (temas de seguridad, de pantallas televisivas, de eventos en los estadios de los equipos, de descansos de los conjuntos que juegan copas continentales, etcétera) y a que la fecha 16 del Torneo Betano Clausura define varias situaciones, resulta necesario aclarar algunas definiciones que se tomaron para diagramarla:

Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.

Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario. En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Los horarios de la fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

Así están los cruces de octavos de final antes de la Fecha 16

Boca vs. San Martín de San Juan

Unión vs. Talleres

Central Córdoba vs. River

Tigre vs. San Lorenzo

Barracas Central vs. Vélez

Racing vs. Lanús

Argentinos vs. Deportivo Riestra

Estudiantes vs. Rosario Central

Así está la Tabla Anual tras la Fecha 15

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa) 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River Plate (Sudamericana) 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Deportivo Riestra (Sudamericana) 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing (Sudamericana) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (Sudamericana) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre (Sudamericana) 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas Central (Sudamericana) 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9

