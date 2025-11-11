Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Se confirmaron los horarios de la Fecha 16 del Torneo Clausura: cuándo se define el descenso, la clasificación de River y el puesto de Boca

La AFA determinó cómo se jugará la última fecha del Clausura antes de los playoffs.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Se confirmaron los horarios de la Fecha 16 del Torneo Clausura
© GettySe confirmaron los horarios de la Fecha 16 del Torneo Clausura

Se terminó la fecha 15 del Torneo Clausura, la cual estuvo plagada de emociones y de definiciones entre el Superclásico con el triunfo de Boca sobre River, la zona de descenso y los puestos de clasificación a las copas internacionales y los playoffs.

Luego de lo sucedido en la anteúltima jornada de la zona regular, este martes la AFA hizo oficial los horarios de la fecha que pondrá fin a la fase previa a los playoffs. Los quince partidos de este fin de semana se dividirán entre el viernes 14 y el lunes 17, y tendrán como plato fuerte la jornada dominical con River visitando a Vélez desde las 17:00 y Boca recibiendo a Tigre a las 20:15.

El sábado se definirán los descensos, ya que se jugará en simultáneo el compromiso entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, y el mano a mano entre Aldosivi y San Martín de San Juan. Ambos compromisos están pautados para las 17:00.

Como adicional, la AFA señaló que hubo un cambio importante respecto a las fechas anteriores: ya no se jugarán compromisos antes de las 17 horas por cuestiones climáticas. A continuación, todos los detalles.

El comunicado de AFA sobre los cambios de horarios en el Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 16 del Torneo Betano Clausura 2025. A raíz de la cantidad de factores que permanentemente la LPF debe tener en cuenta para determinar las fechas y horarios de los partidos de su competencia (temas de seguridad, de pantallas televisivas, de eventos en los estadios de los equipos, de descansos de los conjuntos que juegan copas continentales, etcétera) y a que la fecha 16 del Torneo Betano Clausura define varias situaciones, resulta necesario aclarar algunas definiciones que se tomaron para diagramarla:

Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.

Publicidad
Óscar Ruggeri se alegró por la agresión de Maxi Salas al hincha de Boca que provocó a los jugadores de River: “Lo felicito”

ver también

Óscar Ruggeri se alegró por la agresión de Maxi Salas al hincha de Boca que provocó a los jugadores de River: “Lo felicito”

Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario. En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.  

Los horarios de la fecha 16

Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
17.00 Vélez – River (Zona B)
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Publicidad

Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

Así están los cruces de octavos de final antes de la Fecha 16

  • Boca vs. San Martín de San Juan
  • Unión vs. Talleres
  • Central Córdoba vs. River
  • Tigre vs. San Lorenzo
  • Barracas Central vs. Vélez
  • Racing vs. Lanús
  • Argentinos vs. Deportivo Riestra
  • Estudiantes vs. Rosario Central

Así está la Tabla Anual tras la Fecha 15

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca Juniors (LIBERTADORES)593150:23271786
3Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa)543140:21191597
4River Plate (Sudamericana)523141:241714107
5Deportivo Riestra (Sudamericana)513131:181313126
6Racing (Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Sudamericana)503126:20613117
8Tigre (Sudamericana)493132:23913108
9Barracas Central (Sudamericana)483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
Publicidad
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas
Boca Juniors

Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas

Ruggeri responsabilizó a Gallardo y apuntó contra los jugadores tras la derrota de River ante Boca: “Les está quedando grande”
Fútbol Argentino

Ruggeri responsabilizó a Gallardo y apuntó contra los jugadores tras la derrota de River ante Boca: “Les está quedando grande”

Tras la agresión de Maxi Salas, habló el hincha de Boca que recibió una piña: "Debía estar caliente"
Fútbol Argentino

Tras la agresión de Maxi Salas, habló el hincha de Boca que recibió una piña: "Debía estar caliente"

Jugó la final de la Libertadores con Boca, fue campeón del fútbol argentino y hoy está relegado en Europa
Boca Juniors

Jugó la final de la Libertadores con Boca, fue campeón del fútbol argentino y hoy está relegado en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo