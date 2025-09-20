Es tendencia:
No solo Milton Delgado y Dylan Gorosito: el defensor de Boca que jugará el Mundial de Chile Sub-20

A una semana de que inicie el Mundial de Chile Sub-20, siguen conociéndose las listas de convocados de los diferentes países.

Por Julián Mazzara

Milton Delgado y Dylan Gorosito disputarán el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.
© Getty ImagesMilton Delgado y Dylan Gorosito disputarán el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.

Entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre, en Chile, se llevará a cabo la 24ª edición de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, donde la Selección Argentina buscará su séptimo título y lo hará con dos jugadores de Boca, como son los casos de Dylan Gorosito y Milton Delgado, quienes estuvieron desde que comenzó el ciclo de Diego Placente al frente del combinado juvenil.

Para los futbolistas es muy importante poder formar parte de esta competencia porque no solo se mostrarán para el afuera, sino que también para que Miguel Ángel Russo los tenga en consideración. Y por la misma senda transita Gadiel Paoli, el defensor categoría 2005 que forma parte de la Cuarta División del Xeneize y todavía no debutó como profesional.

En octubre, Paoli cumplirá 20 años. Y a pesar de que nació en Gregorio de Laferrere, defenderá la camiseta de la Selección de Paraguay debido a sus raíces familiares. Cabe destacar que es clave para la Albirroja, donde disputó siete partidos del Sudamericano que se realizó a principio de año y en el que anotó dos goles, uno de ellos ante Uruguay, clave para la clasificación.

Boca está al tanto del buen nivel que mantiene el defensor central y de la proyección que posee. Por eso mismo, en mayo pasado firmó su primer contrato con la institución, el cual finalizará en diciembre de 2028. Cabe destacar que el capitán de la Cuarta División boquense se destaca por su fortaleza física y su buen juego aéreo, además de que ya acumula seis partidos en la Reserva.

Los convocados de la Selección de Paraguay al Mundial de Chile Sub 20

  • Facundo Insfrán – Olimpia (Paraguay)
  • Víctor Rojas – Libertad (Paraguay)
  • Francisco Hanson – Sportivo Luqueño (Paraguay)
  • Tobías Morínigo – Olimpia (Paraguay)
  • Ezequiel Duarte – Independiente (Argentina)
  • Líder Cáceres – Atl. Tembetary (Paraguay)
  • Lucas Quintana – Cerro Porteño (Paraguay)
  • Axel Balbuena – Atl. Lanús (Argentina)
  • Gadiel Paoli – Boca Juniors (Argentina)
  • Alexandro Maidana – Guaraní (Paraguay)
  • Lucas Guinazú – Atl. Tembetary (Paraguay)
  • Fabrizio Baruja – Olimpia (Paraguay)
  • Octavio Alfonso – Guaraní (Paraguay)
  • Osmar Giménez – Gral. Caballero (Paraguay)
  • Giovanni Gómez – Guaraní (Paraguay)
  • Tiago Caballero – Olimpia (Paraguay)
  • César Miño – Libertad (Paraguay)
  • Gabriel Aguayo – Cerro Porteño (Paraguay)
  • Rodrigo Villalba – Libertad (Paraguay)
  • David Fernández – Sol de América (Paraguay)
  • Enso González – Wolverhampton (Inglaterra)
La lista de convocados de Paraguay para el Mundial Sub-20. (Prensa Selección de Paraguay)

La lista de convocados de Paraguay para el Mundial Sub-20. (Prensa Selección de Paraguay)

Todos los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Todos los campeones del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay
