Noel Gallagher solo necesitó una palabra para describir a la hinchada de Boca antes del recital de Oasis en el Monumental

En Buenos Aires hay una enorme revolución. Después de 16 años, la banda británica Oasis volverá a tocar en el Monumental, con entradas agotadas, y se dará el reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher con su público.

Ambos músicos, que no solamente son reconocidos por su música, sino que también por su fanatismo por el fútbol (son hinchas de Manchester City), tienen una gran devoción por Boca. Sí, a pesar de que la quinta visita que tengan como banda será en el estadio de River, tal como ocurrió en 2009 con su despedida.

Tanto a Liam como a Noel, en más de una ocasión se los observó con una camiseta del Xeneize, además de que Carlos Tevez tuvo la posibilidad de conocerlos cuando jugaba para los Citiziens y les contagió la pasión boquense. Incluso, durante los últimos días, mientras se hospedaba en el Palacio Duhau, el guitarrista de 58 años visitó La Bombonera y también el Cementerio de la Recoleta.

Pero más allá del tiempo que se tomó para realizar actividades turísticas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describió a los hinchas del club de La Ribera: “Fue una locura, fue salvaje. Fue increíble. Aunque no recuerdo quién estaba jugando, supongo que era Boca Juniors. Ya había estado en un estadio, pero nunca viendo un partido…”, manifestó en diálogo con ESPN, en 2012.

Para el compositor de Don’t Look Back in Anger, uno de los clásicos de Oasis, no solo el público del Xeneize es fenomenal, sino que también llenó de elogios a la población argentina y al país en general: “¿Amás Sudamérica?”, le consultaron en otra entrevista que tiene diversos recortes viralizándose constantemente en TikTok. “Argentina”, respondió sin titubear. A lo que agregó: “Quiero decir, esa gente… Tenés que ir a ese país. Esa gente es… Hay una razón por la cual cuando los futbolistas argentinos se convierten en héroes para los hinchas: Tevez, Zabaleta, Agüero, Maradona. Y es porque son tipos duros. No les importa nada. Y te dan todo lo que tienen durante 90 minutos cada semana. Y después se toman una cerveza y salen de fiesta”.

Pero no se quedó allí, y continuó: “Y los argentinos… Te juro por Dios, fui allá en los 80′ cuando era parte del equipo de una banda con la que trabajaba en Manchester, y me enamoré del lugar porque son la gente más increíble. Los shows que hice allá… Una vez tocamos con Oasis, fue en una arena enorme. Era un mar de gente, nunca había visto algo así. Justo en el medio de ese mar de gente hay un tipo con una bandeja de cervezas. En el medio del recital, sin derramar una gota. Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo y tuve la suerte de girar un poco por ahí. Es un país increíble. Cuado llegás al sur es como otro planeta“.

¿A qué hora toca Oasis en el Monumental?

Inicialmente, el recital de Oasis en el Monumental estaba pautado para las 21:00 de este sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Sin embargo, desde la productora DF Einternamet lanzaron un comunicado en el que anunciaron un cambio en el horario.

“Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs.

Esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura. Les recomendamos mantenerse atentos ante cualquier actualización sobre el clima en las redes sociales de DF Entertainment y en allaccess.com.ar“.

Puertas: 16.00

Richard Ashcroft: 19.15

Oasis: 20.30

