"Personas lo impidieron": la leyenda de Boca que no pudo ir a la despedida de Riquelme

El partido despedida de Juan Román Riquelme contó con gran parte de los jugadores que hicieron historia con la camiseta de Boca. Con Carlos Bianchi a la cabeza, futbolistas como Marcelo Delgado, Nicolás Burdisso, Chicho Serna, Patrón Bermúdez y Óscar Córdoba, entre otras leyendas más, recibieron su merecida ovación en La Bombonera a modo de reconocimiento por su enorme contribución a la vitrina azul y oro.

No obstante, las ausencias también tuvieron su peso particular si hablamos de glorias del Xeneize. A la baja de Guillermo Barros Schelotto se le sumó la de Martín Palermo, quien se encontraba dirigiendo a Platense (2-0 vs. Arsenal) mientras el evento en el Alberto J. Armando ya había comenzado y le fue imposible trasladarse desde Sarandí antes del pitazo inicial.

Otra de las faltas que llamó la atención fue la de Ángel Clemente Rojas, ídolo de la institución de La Ribera que ya ha estado más de una vez en un palco junto a Juan Román Riquelme en la cancha de Boca. Días más tarde del partido despedida, Rojitas hizo un fuerte descargo en redes sociales que dejó a más de un hincha con la boca abierta.

“Román querido, cómo me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron”, escribió la gloria azul y oro con mucho dolor. Por último, Rojitas le agradeció a Riquelme por todo lo que hizo en el club: “Serás eterno. Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca”. Los mensajes a Rojas cayeron como la lluvia, intentando darle tranquilidad. Incluso se habla de cuestiones políticas, ajenas al fútbol. En fin, un triste comunicado.