“Por fin una buena noticia”: la despiadada reacción de los hinchas de Boca a la salida de Chiquito Romero

A través de un comunicado oficial, el Xeneize confirmó que el arquero representará a otro club argentino hasta fin de año.

Por Agustín Vetere

Chiquito Romero, nuevo arquero de Argentinos Juniors.
© GettyChiquito Romero, nuevo arquero de Argentinos Juniors.

El final del 2025 será una oportunidad ideal para Boca Juniors, que debe hacer una limpieza en su plantel cargado de experimentados con grandes salarios y poca participación en cancha. En ese contexto, el club de la Ribera dio este martes un importante paso anticipado.

Es que el Xeneize anunció la salida de Sergio Romero a poco más de dos meses de la finalización de su contrato. De esta manera, Chiquito agiliza su partida y le ahorrará a Boca un par de meses de su jugoso salario. Argentinos Juniors lo contrató hasta fin de año ante la lesión ligamentaria del Ruso Rodríguez.

El arquero supo ser el héroe del equipo en el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, su nivel decayó drásticamente durante el año siguiente y rompió su relación con el hincha de Boca tras un altercado físico con un plateista que lo insultó.

En ese sentido, el comunicado oficial del Xeneize para anunciar su salida se llenó de comentarios negativos contra el ex Selección Argentina. Hubo celebraciones por su partida, catalogada para muchos como “una buena noticia”.

Los números de Sergio Romero en Boca

Desde su arribo al Xeneize, el ex Manchester United disputó un total de 88 partidos oficiales entre los que le convirtieron 78 goles y logró mantener la valla invicta en 36 oportunidades.

Su único título fue la Supercopa Argentina 2022, donde el arquero titular fue Javier García. Si bien no valió una estrella, Chiquito fue clave la Copa Libertadores 2023, donde Boca alcanzó la final tras avanzar tres series de penales consecutivas con él como figura.

agustín vetere
Agustín Vetere

