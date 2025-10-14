Chiquito Romero rompió el silencio, confirmó su pase a Argentinos y explicó por qué no jugó más en Boca: “Fue una sentencia para mí”

Durante las últimas horas, Argentinos Juniors apretó el acelerador y se quedó con Sergio Romero, quien estaba relegado en Boca, y ahora jugará en La Paternal por lo que significó la rotura de ligamentos cruzados que sufrió Diego Rodríguez.

Tras realizar el pedido formal en la Asociación del Fútbol Argentino, hubo una charla entre Juan Román Riquelme y Cristian Malaspina para que ambos clubes se pusieran de acuerdo en la operación, como así también desde el Bicho llegaron a un entendimiento con el arquero de 38 años con pasado en Manchester United.

A la salida de Boca Predio, donde llevó a cabo su último entrenamiento como futbolista del Xeneize, Romero anunció su despedida y también confirmó que emigrará hacia Gavilán 2151 para defender los colores que supo vestir un tal Diego Armando Maradona. “Se termina una etapa hermosa, disfruté mucho de este club, me voy con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en casa. Son todos recuerdos, pero cuando te tratan como te trataron acá, me voy feliz y agradecido”, arrancó el misionero nacido en Bernardo de Irigoyen.

“Al día de hoy, cuando me cruzan por la calle, me tratan excelente”, esbozó sobre su relación con los hinchas, aunque luego reveló que su altercado con un fanático que estaba en la platea baja tras la caída ante River fue lo que fulminó su estadía: “Una desgracia que un día se me fue la cabeza con un plateista, fue una sentencia para mí, soy un agradecido con todos”, agregó.

“El quiebre fue con el plateista, pero todos somos seres humanos. Tenemos muchas situaciones que sabremos sobrellevar y otras que no, ese día no lo hice. Traté de dar siempre lo mejor, soy un agradecido. Y fue lo que viene a buscar: que me hicieran sentir que yo estaba como en casa y lo había conseguido, estaba feliz, mi familia estaba feliz. Para mí no es un chau, sino hasta luego. Algún día volveré“, sentenció en rueda de prensa. Además, fue contundente con su actualidad futbolística: “Al principio me fue bastante bien. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, le demostré que no, que no estaba acabado y ahora haré lo mismo en Argentinos. Van a ver que sigo activo y que al Bicho le va a ir bien”.

Respecto a su nuevo equipo, el surgido de las inferiores de Racing se mostró muy contento y espera poder ayudar al elenco liderado tácticamente por Nicolás Diez: “Ojalá pueda darle una mano a ellos, que con la pérdida del Ruso, van a necesitar. Ojalá pueda hacerlo”, cerró.

‘Chiquito’ Romero lleva más de 10 meses sin jugar

El arquero de Boca quedó relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, a tal punto que es el cuarto, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Tal es así que ni siquiera fue al banco de suplentes en lo que va de la temporada.

La última vez que vio minutos ‘Chiquito’ fue el 23 de noviembre del año pasado, en el empate sin goles con Huracán. Luego de esto, se sometió a una operación de rodilla que lo marginó de las canchas durante el primer semestre de la temporada y recién se sumó a los entrenamientos antes del Mundial de Clubes.

Argentinos, atento: qué dice el reglamento

“A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Boletín N° 5541 de la AFA, apartado 2° (reemplazo de un jugador lesionado de gravedad), queda establecido que el setenta por ciento (70%) del Torneo Clausura LPF 2025 se considerará cumplido en la fecha número 11”, indica el reglamento.

“BOLETÍN 5541: la lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%”, amplía. Por ende, en este semestre, Sergio Romero solo podría actuar en Copa Argentina.