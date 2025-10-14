Con River y sin Boca, Messi anunció la creación de un torneo internacional con participación de potencias del fútbol europeo

En el Chase Stadium, la Selección Argentina disputará este martes un partido amistoso ante Puerto Rico para cerrar su gira por Estados Unidos. En medio de sus compromisos con Inter Miami, Lionel Messi se reincorporó a la Albiceleste y será titular en este segundo compromiso en la Fecha FIFA.

A hora del duelo ante el combinado Tico, el exfutbolista de Barcelona aprovechó para anunciar el nacimiento de la “Messi Cup“, un nuevo certamen internacional que tendrá su debut en diciembre de este año, precisamente en Miami.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, contó la Pulga.

Se trata de un campeonato para equipos Sub 16 en el que participarán 8 equipos de alrededor del planeta. River Plate y Newell’s Old Boys representarán a Argentina, mientras que el resto de los participantes serán Inter Miami, Barcelona, Chelsea, Inter de Milán, Atlético Madrid y Manchester City.

El certamen dividirá a los clubes en dos grupos 4 de cuadro, con posterior fase de eliminación directa. Además, el Chase Stadium, escenario dónde se medirá Argentina este martes, será la sede de la final.

“La MESSI CUP es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, explicó Tim Pastore, presidente de la productora fundada por Messi que organizará el evento.

Publicidad

Publicidad

ver también Joan Laporta, presidente del Barcelona: ”Mi relación con Lionel Messi se estropeó un poco”