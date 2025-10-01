Los 3 ex Boca que juegan en Racing y quieren eliminar a River de la Copa Argentina

Este jueves desde las 18 en el Gigante de Arroyito, Racing y River se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia, que hoy se ubica entre los cuatro mejores equipos de América, buscará imponerse ante un Millonario que suma cuatro derrotas consecutivas. Gustavo Costas intentará cumplir ese objetivo con tres futbolistas con pasado en Boca dentro de su plantel.

En los últimos mercados de pases, la Academia se fue reforzando con futbolistas de jerarquía y aprovechó oportunidades para incorporar hombres con historia en el Xeneize, así como también contrató a otros que vistieron la del Millonario. A continuación, los repasamos.

Marcos Rojo

No solo se trata de uno de los futbolistas con más recorrido del plantel, sino también de alguien que se muere por jugar este partido. Tras su salida de Boca, Racing pudo fichar a Rojo pero solo con la posibilidad de utilizarlo en la Copa Libertadores y la Copa Argentina. El ex-Manchester jugó la serie con Peñarol, pero se perdió la de Vélez por suspensión. Esta será su tercera presentación oficial.

Marcos tiene historial favorable ante el Millonario: 7 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 11 partidos jugados. La última vez que lo enfrentó fue en el Superclásico de abril de este año, donde los de Marcelo Gallardo ganaron 2-1.

Agustín Almendra

Si bien confesó que es hincha de Racing, Almendra también tiene una importante identificación con Boca. Se trata de un futbolista surgido de las inferiores del Xeneize y con casi 70 partidos oficiales disputados en la institución. A River lo enfrentó 4 veces, con 2 triunfos y 2 caídas.

Agustín García Basso

De todos los ex Boca, es el que menos jugó. De la mano de Carlos Bianchi, el zaguero disputó 90 minutos en una caída 3 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en 2013. Ese fue el único partido del defensor en el club, antes de iniciar una larga carrera en el ascenso.

Los ex River que tiene Racing

Como si fuera poco, la Academia también cuenta con dos futbolistas con pasado riverplatense. Uno de ellos es Santiago Sosa, probablemente una de las máximas figuras del equipo. El mediocampista se formó en el River Camp y debutó de la mano de Marcelo Gallardo. Tras 21 partidos jugados, fue transferido a Atlanta United por 7 millones de dólares.

El otro jugador en cuestión es Bruno Zuculini, que vistió la banda roja en 122 partidos de carácter oficial. Con una enorme cantidad de títulos ganados, el volante supo ganarse el respeto del Mundo River. En 2024, se fue sin renovar su contrato y regresó a Racing.

