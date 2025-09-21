Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Por qué no juega Edinson Cavani hoy en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Tras una racha de partidos como titular, el delantero uruguayo hoy no está entre los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors enfrenta este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Los comandados por Miguel Ángel Russo buscan un triunfo que los deje en la cima de la Zona A.

Luego de la igualdad ante Rosario Central como visitante, el Xeneize se reencontrará con su público en medio de una racha de 5 encuentros sin derrotas. Una bocanada de aire fresco para volver a estar a tiro en el certamen local de este segundo semestre, el único en la agenda de los de azul y oro.

Ante el Ferroviario destaca la ausencia de Edinson Cavani, que no fue convocado por lesión. Durante la semana se confirmó que el uruguayo sufrió una distensión del psoas derecho, lesión muscular que lo marginará de este compromiso y, probablemente también ante Defensa y Justicia.

De esta manera, el Matador vuelve a ser baja luego de haber encontrado continuidad en los últimos duelos. Es que tuvo participación en los últimos 7 compromisos, siendo titular en los últimos 6, dónde se dio el gusto de anotar incluso ante Banfield.

Para este duelo ante Central Córdoba, ante la ausencia de Cavani, Russo tomó la decisión de mantener la formación con dos centrodelanteros. De esta manera, Milton Giménez compartirá el ataque junto a Miguel Merentiel en esta oportunidad.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al club de la Ribera en 2023, el goleador uruguayo disputó un total de 76 compromisos con la camiseta azul y oro en los que logró aportar 27 tantos y 4 asistencias. Aún no suma títulos en la institución.

Publicidad

La formación de Boca ante Central Córdoba

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

ver también

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

La racha de 155 días que busca romper Boca ante Central Córdoba en La Bombonera

ver también

La racha de 155 días que busca romper Boca ante Central Córdoba en La Bombonera

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”
Fútbol europeo

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

Di María, en llamas: "Después dicen que nos ayudan"
Fútbol Argentino

Di María, en llamas: "Después dicen que nos ayudan"

Alexis Sánchez reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: "Pocos están a mi nivel"
Fútbol Internacional

Alexis Sánchez reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: "Pocos están a mi nivel"

Quién es el árbitro de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo