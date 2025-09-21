Por qué no juega Edinson Cavani hoy en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

En La Bombonera, Boca Juniors enfrenta este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Los comandados por Miguel Ángel Russo buscan un triunfo que los deje en la cima de la Zona A.

Luego de la igualdad ante Rosario Central como visitante, el Xeneize se reencontrará con su público en medio de una racha de 5 encuentros sin derrotas. Una bocanada de aire fresco para volver a estar a tiro en el certamen local de este segundo semestre, el único en la agenda de los de azul y oro.

Ante el Ferroviario destaca la ausencia de Edinson Cavani, que no fue convocado por lesión. Durante la semana se confirmó que el uruguayo sufrió una distensión del psoas derecho, lesión muscular que lo marginará de este compromiso y, probablemente también ante Defensa y Justicia.

De esta manera, el Matador vuelve a ser baja luego de haber encontrado continuidad en los últimos duelos. Es que tuvo participación en los últimos 7 compromisos, siendo titular en los últimos 6, dónde se dio el gusto de anotar incluso ante Banfield.

Para este duelo ante Central Córdoba, ante la ausencia de Cavani, Russo tomó la decisión de mantener la formación con dos centrodelanteros. De esta manera, Milton Giménez compartirá el ataque junto a Miguel Merentiel en esta oportunidad.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al club de la Ribera en 2023, el goleador uruguayo disputó un total de 76 compromisos con la camiseta azul y oro en los que logró aportar 27 tantos y 4 asistencias. Aún no suma títulos en la institución.

La formación de Boca ante Central Córdoba

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

