La racha de 155 días que busca romper Boca ante Central Córdoba en La Bombonera

La extensa racha negativa de 12 partidos sin ganar ya se terminó hace semanas, pero todavía deja marcas desfavorables.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.
Este domingo por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, en un partido clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones del campeonato doméstico y la anual con vistas a la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América. En ese contexto, el equipo de Miguel Ángel Russo va por ponerle punto final a una extensa racha.

Después de haber acumulado tres victorias consecutivas ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, el Xeneize empató 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Estos últimos cuatro resultados cambiaron drásticamente la actualidad y lo pusieron a tiro en el medio local, donde si gana es el nuevo líder de la zona A y de la tabla anual, pensando en competiciones internacionales.

Lo cierto es que ahora el objetivo está puesto en desactivar una marca de 155 días porque, si Boca gana, rompe una racha de 5 meses sin sumar dos triunfos seguidos en La Bombonera, como no lo hacía desde el 19 de abril tras vencer a Barracas Central y Estudiantes de La Plata. Por ese motivo, el Xeneize tiene mucho en juego en este compromiso frente al conjunto de Santiago del Estero.

Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors durante el encuentro ante Banfield por el Torneo Clausura 2025.

De esta manera, queda a las claras que aquel trágico lapso de tiempo donde el elenco de la ribera no pudo sumar de a tres unidades durante 12 encuentros consecutivos, todavía deja ciertas consecuencias. Dicho periodo que ya es parte del pasado, se dividió en varios cotejos del Torneo Apertura, Mundial de Clubes, Copa Argentina y las primeras fechas de este Torneo Clausura.

Para este duelo ante Central Córdoba, Russo no puede contar con Edinson Cavani ni Exequiel Zeballos por lesiones. Mientras que el uruguayo sufrió una distensión en el psoas de la zona lumbar, el Changuito tuvo una fuerte molestia en el tobillo que lo tiene a maltraer desde hace tiempo. Por eso, la duda final en el equipo está entre dos variantes: Milton Giménez o Alan Velasco.

En el equipo que tendrá a Leandro Paredes como capitán y en busca de tachar esta racha que ya lleva más de 5 meses, el entrenador irá con la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Alan Velasco o Milton Giménez, Miguel Merentiel.

El equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

Los próximos partidos de Boca

  • 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
  • 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

