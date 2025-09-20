La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

En el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de lograr una victoria que le permita asentarse en los primeros puestos, tanto de la zona, como de la tabla anual pensando en la Libertadores 2026.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo, tendrá menos variantes en la ofensiva, debido a que no podrá contar con los lesionados Exequiel Zeballos y Edinson Cavani, quienes quedaron fuera de la lista de los 24 futbolistas convocados.

En este contexto, Gemini, la Inteligencia Artificial, hizo una predicción respecto a este partido, en la que afirmó que habrá un equipo ganador, así como también reveló quiénes y de qué manera marcarán los goles del partido.

La predicción de la IA para Boca vs. Central Córdoba

“El pronóstico de un marcador de 2-0 a favor de Boca Juniors es el resultado de una evaluación cuidadosa de las fortalezas de Boca y las debilidades de Central Córdoba. Este resultado se alinea perfectamente con la solidez defensiva que el equipo de Miguel Ángel Russo ha mostrado jugando en casa, donde ha sido difícil de superar, y la falta de gol que Central Córdoba ha evidenciado como visitante”, inició el análisis de la IA.

Siguiendo con su explicación, la Inteligencia Artificial fundamentó por qué los locales se quedarán con los tres puntos: “Es un marcador que indica un claro dominio del equipo local sin necesidad de una goleada, reflejando un partido controlado y sin sobresaltos”.

“Primer tiempo: Dominio de Boca con gol de Merentiel. Boca saldrá a imponer condiciones y se adueñará del balón. Central Córdoba se defenderá y esperará una oportunidad para el contragolpe. El primer gol llegará en una jugada bien hilada, probablemente iniciada por una recuperación en el mediocampo. Miguel Merentiel encontrará el espacio en el área y definirá con su acostumbrada contundencia, abriendo el marcador”, tiró sobre cómo será el primer tiempo del partido.

Y agregó respecto al complemento: “Segundo tiempo: Central Córdoba arriesga, Boca liquida. En la segunda mitad, la visita se verá obligada a adelantar sus líneas en busca del empate, dejando espacios atrás. Boca aprovechará estos huecos para lanzar contraataques. En una de esas jugadas, Milton Giménez sellará el resultado. La defensa de Boca se mantendrá firme y el equipo local se llevará la victoria sin mayores sobresaltos”.

Las posibles formaciones del partido

Boca : Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco y Miguel Merentiel. Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi y Gastón Verón.

