Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

El Xeneize recibirá al Bicho este domingo en La Bombonera por un lugar en la semifinal, donde podría cruzarse con Racing o Tigre.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Fattori y Palacios
© GettyFattori y Palacios

Este domingo, a partir de las 18.30 horas, Boca recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. Los de Claudio Úbeda vienen de dejar en el camino a Talleres, mientras que el conjunto de La Paternal hizo lo propio con Vélez.

El ganador del duelo entre Boca y Argentinos Juniors se verá las caras con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, que se disputará en Avellaneda el próximo lunes. Cabe recordar que el Xeneize lideró la Zona A en Clausura y por eso definirá todas las llaves en condición de local.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Argentinos Juniors

  • Si Boca gana: sin importar el resultado, clasifica a la semifinal del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará al ganador del partido entre Racing y Tigre. Por su parte, Argentinos Juniors sería eliminado.
  • Si Boca empata: debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales.
  • Si Boca pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, Argentinos Juniors avanza a la semifinal para medirse ante el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, a jugarse el próximo lunes en el Cilindro.
Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Boca y Argentinos Juniors

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Boca lo blindó con una imponente cláusula, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

ver también

Boca lo blindó con una imponente cláusula, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Así están las semifinales del Torneo Clausura tras la clasificación de Estudiantes
Fútbol Argentino

Así están las semifinales del Torneo Clausura tras la clasificación de Estudiantes

Qué pasa si hay empate en los cuartos de final del Torneo Clausura entre Central Córdoba y Estudiantes
Fútbol Argentino

Qué pasa si hay empate en los cuartos de final del Torneo Clausura entre Central Córdoba y Estudiantes

Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Clausura

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar
FÓRMULA 1

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo