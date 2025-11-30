Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este domingo, a partir de las 18.30 horas, Boca recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. Los de Claudio Úbeda vienen de dejar en el camino a Talleres, mientras que el conjunto de La Paternal hizo lo propio con Vélez.
El ganador del duelo entre Boca y Argentinos Juniors se verá las caras con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, que se disputará en Avellaneda el próximo lunes. Cabe recordar que el Xeneize lideró la Zona A en Clausura y por eso definirá todas las llaves en condición de local.
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Argentinos Juniors
- Si Boca gana: sin importar el resultado, clasifica a la semifinal del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará al ganador del partido entre Racing y Tigre. Por su parte, Argentinos Juniors sería eliminado.
- Si Boca empata: debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales.
- Si Boca pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, Argentinos Juniors avanza a la semifinal para medirse ante el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, a jugarse el próximo lunes en el Cilindro.
Miguel Merentiel. (Foto: Getty).
Las probables formaciones de Boca y Argentinos Juniors
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.