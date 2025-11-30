Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este domingo, a partir de las 18.30 horas, Boca recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura. Los de Claudio Úbeda vienen de dejar en el camino a Talleres, mientras que el conjunto de La Paternal hizo lo propio con Vélez.

El ganador del duelo entre Boca y Argentinos Juniors se verá las caras con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, que se disputará en Avellaneda el próximo lunes. Cabe recordar que el Xeneize lideró la Zona A en Clausura y por eso definirá todas las llaves en condición de local.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Argentinos Juniors

Si Boca gana: sin importar el resultado, clasifica a la semifinal del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará al ganador del partido entre Racing y Tigre. Por su parte, Argentinos Juniors sería eliminado.

Si Boca empata: debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales.

Si Boca pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, Argentinos Juniors avanza a la semifinal para medirse ante el vencedor del duelo entre Racing y Tigre, a jugarse el próximo lunes en el Cilindro.

Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Boca y Argentinos Juniors

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

