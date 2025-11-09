Es tendencia:
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico con la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize recibirá al Millonario este domingo en La Bombonera a partir de las 16.30 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Ayrton Costa
© GettyAyrton Costa

Este domingo, desde las 16.30 horas, Boca recibirá a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario y se espera un lleno total para vivir uno de los partidos más apasionantes del mundo. Los de Claudio Úbeda no solamente se juegan el honor ante el rival de toda la vida, sino también la posibilidad de sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también a la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo puede quedar Boca en la tabla anual tras el Superclásico?

Si Boca gana llegará a los 59 puntos y asegurará su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. River, su más inmediato perseguidor, se quedará en 52 con solo una jornada por disputarse del Torneo Clausura.

Si Boca empata llegará a 57 puntos y mantendrá la diferencia de cuatro con River (53), que no podrá arrebatarle la segunda posición de la Tabla Anual. Pero la clasificación directa a fase de grupos dependerá de que no ganen Argentinos Juniors ni Deportivo Riestra (ambos con 51 puntos), que caso contrario tendrían opción de alcanzarlo en la última fecha.

Si Boca pierde comprometería seriamente sus chances de acceder a la Copa Libertadores de 2026. Se quedaría en 56 puntos y le permitiría a River ponerse a uno con 55. Además, un triunfo de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que llegarían a 54, representaría una amenaza incluso al tercer lugar de la Tabla Anual, que permite jugar los playofss clasificatorios a la fase de grupos.

La probable formación de Boca para el Supreclásico

Los entrenamientos de la semana dejaron en claro que Boca saldrá a la cancha con una sola modificación respecto al triunfo ante Estudiantes de La Plata: Paredes en reemplazo de Tomás Belmonte. Úbeda mantendrá el resto de la estructura que viene dándole resultados.

Boca vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y ESPN Premium por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Boca vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y ESPN Premium por el Torneo Clausura: minuto a minuto

El equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Exequiel Zeballos. (Foto: Getty).

Exequiel Zeballos. (Foto: Getty).

¿Quién es el árbitro del Superclásico?

Luego de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la AFA hizo oficial que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico, tal como sucedió en los últimos dos duelos entre el Xeneize y el Millonario. Ramírez venía de dirigir la final del certamen más federal del país y por eso esperaron a la finalización del mismo para ratificarlo.

La terna completa y quiénes estarán en el VAR

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Jueces de línea: Juan Pablo Belatti y Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

lautaro toschi
Lautaro Toschi

