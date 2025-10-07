Riquelme, muy afectado: así vive el presidente de Boca el delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

Mientras se desarrolla la recta final de la etapa regular del Torneo Clausura, toda la atención del mundo Boca está puesta sobre Miguel Ángel Russo. El DT se encuentra internado en su casa y atraviesa un delicado estado de salud a sus 69 años.

Luego de conocer el comunicado oficial del club de la Ribera sobre el sensible momento que transita el entrenador, figuras e instituciones alrededor del mundo le enviaron su fuerza Russo en este presente.

Aunque la actividad continúa en el Boca Predio, la actualidad golpea fuerte a quiénes trabajan en el Xeneize. Precisamente, Juan Román Riquelme es uno de los más afectados en este momento por tratarse de a un amigo, además de la relación laboral que hoy los une.

Según pudo saber BOLAVIP, el mandatario está golpeado por el estado de salud de Russo, a quién llamó para este tercer ciclo en Brandsen 805, el segundo de su gestión como dirigente. Cabe recordar que también compartieron en el primer paso del DT por Boca, cuando ganó la Copa Libertadores 2007 con Riquelme como capitán.

En la misma línea que el presidente, todo el cuerpo técnico, hoy encabezado por Claudio Úbeda, y los empleados del club también están sensibilizados por este momento. Incluso, los jugadores del plantel profesional buscaron un importante gesto para bancar a Russo.

Los principales referentes del equipo quisieron ir a visitar al entrenador a su domicilio, pero los médicos no avalaron su presencia por la fragilidad de su salud en este momento. Ante eso, el plantel decidió enviarle un video para apoyarlo. Quién sí pudo pasar a verlo fue Riquelme, que se acercó el fin de semana y compartió un rato con él.

El comunicado de Boca sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

