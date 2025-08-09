Se suma a Saracchi: el jugador de Boca que evalúa su salida para estar presente en el Mundial 2026 con su selección

Aunque no le tocó ser marginado de los entrenamientos del plantel profesional como sí sucedió con Marcos Rojo, quien firmó su rescisión este viernes, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes también están buscando dejar el club, Lucas Blondel no ha sumado minutos desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca y recientemente quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado ante Racing en La Bombonera.

Antes que el DT tomara esa decisión, el lateral había tenido una charla mano a mano con Claudio Úbeda, principal asistente en el cuerpo técnico, para tener algunas certezas sobre su situación y ahora habría asumido una posición similar a la de Marcelo Saracchi, quien ante la proximidad del Mundial de 2026 busca forzar una salida para no perder terreno en la Selección de Uruguay.

Blondel, que en marzo de este año había tenido la posibilidad de ser titular por primera vez con la Selección de Suiza, también necesita recuperar protagonismo para que el representativo europeo no revea demasiado rápido su decisión de convocarlo fundándose en que su padre, Jean-Yves Blondel, extenista, nació en dicho país.

Blondel hizo su estreno con Suiza durante la Fecha FIFA de marzo.

Según contó el periodista Martín Costa en ESPN, la representación del defensor lateral de 28 años tiene previsto iniciar un diálogo con el club para buscar la opción de salida más conveniente para ambas partes, teniendo en cuenta que no han encontrado señales de que su situación dentro del plantel que conduce Miguel Ángel Russo pueda cambiar de manera significativa.

“(El de la Selección de Suiza) Es un tema por el que está muy pendiente. No quiere perder esa oportunidad“, señaló Costa en relación a las intenciones del jugador de participar de las Eliminatorias UEFA con el equipo para ayudar a conseguir el boleto al Mundial que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Mensaje de Blondel en redes tras no ser citado por Russo

Tras quedarse afuera de la convocatoria de Miguel Ángel Russo para el clásico de este sábado entre Boca y Racing, Lucas Blondel publicó una frase a través de una historia de Instagram: “La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces”, escribió para acompañar una foto de su pareja Morena Beltrán.

Estreno próximo para Suiza en las Eliminatorias

Aunque algunos seleccionados ya han comenzado a competir, Suiza hará su estreno en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026 en la Fecha FIFA de septiembre, enfrentando a Kosovo el viernes 5 y a Eslovenia el lunes 8, en ambos casos haciendo de local en Basilea.

A juzgar por el presente de Blondel en Boca, ganarse un lugar en la convocatoria de Murat Yakin será muy difícil teniendo en cuenta que no juega desde finales de mayo, por lo que una citación solo se correspondería con un espaldarazo de confianza de parte del DT.

Suiza integra el Grupo B de la clasificación europea junto con Suecia, Kosovo y Eslovenia. Solo el primero conseguirá un boleto directo a la próxima Copa del Mundo, pero finalizar en la segunda posición todavía garantizará más chances de conseguir esa clasificación en instancias de playoffs.