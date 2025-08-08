Se supo: la fuerte frase de Marcos Rojo al plantel de Boca en su despedida antes de sumarse a Racing

Ya es un hecho que Marcos Rojo dejó Boca luego de varias semanas de conflictos. Colgado por decisión de Miguel Ángel Russo y de Juan Román Riquelme luego de un Mundial de Clubes en el que ni siquiera sumó un minuto en cancha, el zaguero zurdo acordó este viernes su desvinculación y se marchó del Xeneize con el pase en su poder.

Con 35 años, el dos veces mundialista jugará en su tercer club en el fútbol argentino tras sus pasos por Estudiantes y los cuatro años y medio en la Ribera. Es que apenas se consumó la rescisión de su contrato con Boca, Rojo acordó ser refuerzo de Racing para afrontar la Copa Libertadores con el equipo de Gustavo Costas.

Su salida se gestó de manera veloz para poder ser inscripto en la lista de buena fe del certamen internacional, por lo que ya se realizó la revisión médica con la Academia y en las próximas horas firmará su contrato con la institución de Avellaneda.

Antes de marcharse de Boca Predio por última vez, Rojo tuvo la oportunidad de saludar de todos sus compañeros en el entrenamiento que tuvo el plantel este viernes, antes de justamente enfrentar a Racing el próximo sábado en La Bombonera.

En este contexto, el periodista Marcos Bonocore se encargó de revelar la frase con la que el ahora ex capitán de Boca se despidió del plantel. “Disfruten estar acá, no sean boludos“, expresó el platense hacia el resto de la nómina xeneize en los 10 minutos que estuvo en el Predio antes de decir adiós de manera definitiva. A partir de ahora, los destinos de Boca y de Marcos Rojo seguirán por senderos diferentes.

La palabra de Rojo tras rescindir con Boca

Mientras iba camino de su camioneta para retirarse de la escribanía, Marcos Rojo dejó un primer mensaje a los hinchas de Boca tras hacer efectiva su salida: “Quiero agradecerles por el cariño y el respeto todo este tiempo. Lo disfruté mucho”.

Al ser consultado sobre dónde va a jugar, respondió: “No sé todavía. Voy acelerar. La idea es seguir jugando al fútbol. Es lo que me gusta hacer, lo que disfruto“. Pero ya es un hecho que la próxima camiseta que el zaguero vestirá será la de Racing.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su arribo a la institución a principios de 2021 en condición de libre, Marcos Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales y consiguió convertir 9 goles. En ese lapso de tiempo, el ex capitán conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022.

