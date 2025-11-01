Sin Paredes y Cavani: los convocados de Boca para visitar a Estudiantes antes del Superclásico

Boca tiene todo listo para enfrentar a Estudiantes. El Xeneize hizo oficial la lista de convocados para visitar UNO, en lo que será el último partido oficial antes del Superclásico. El equipo de Claudio Úbeda tiene que ganar para seguir segundo en la tabla anual y en zona de playoffs del Torneo Clausura.

Las ausencias más relevantes para el equipo de la Ribera son las de Leandro Paredes y Edinson Cavani. El campeón del mundo mirará el partido desde afuera por suspensión (llegó a la quinta amarilla), mientras que el uruguayo sigue sin poder sumarse al grupo por su lesión en el psoas de la pierna derecha.

La gran sorpresa es la vuelta de Ignacio Miramón a la lista de convocados. El volante regresa luego de 11 partidos sin ser citado y estará entre las alternativas de Sifón. Pese a que se marchará en diciembre por la finalización de su préstamo, el ex-Gimnasia podría ir al banco de suplentes.

Si bien la lista fue difundida este sábado, el plantel de Boca se concentró el viernes por la noche por decisión del cuerpo técnico. Al igual que contra Barracas Central, Úbeda decidió volver a citar al equipo 48 horas antes, algo que probablemente se siga repitiendo hasta fin de año.

Los convocados de Boca para recibir a Estudiantes

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Ignacio Miramón, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Agustín Martegani, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

: Ignacio Miramón, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Agustín Martegani, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Delanteros: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El probable 11 de Boca

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldría a jugar con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Publicidad

Publicidad

El partido se jugará este domingo 2 de noviembre a partir de las 16 en el Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y en el VAR estará Ariel Penel. Todo se podrá ver por la pantalla de TNT Sports.

ver también Los 3 jugadores de Boca que se juegan la titularidad para el Superclásico ante River