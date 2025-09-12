Es tendencia:
Sorpresa en Boca: Marchesín tuvo una recuperación récord y presiona a Russo para atajar ante Rosario Central

A 12 días de su desgarro, el arquero respondió bien en el entrenamiento y quiere viajar. La última palabra la tendrá el entrenador.

Joaquín Alis

Marchesín quiere atajar contra Rosario Central
© BocaMarchesín quiere atajar contra Rosario Central

Boca tiene casi todo resuelto para su visita a Rosario Central. Cuando parecía que la formación estaba definida, Agustín Marchesín sorprendió con una respuesta positiva en el entrenamiento del viernes en Ezeiza y pide pista para atajar en el Gigante de Arroyito, pese a que se desgarró hace apenas 12 días.

Ante Aldosivi, en una de las últimas jugadas del partido, el arquero se desgarró el gemelo de su pierna derecha y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Teniendo en cuenta los plazos habituales de recuperación, todo indicaba a que el ex-Los Andes iba a volver a la titularidad tras casi ocho meses, pero el panorama cambió.

El nacido en San Cayetano respondió bien al ser exigido en la penúltima práctica y, pese a que la recomendación médica es que descanse una semana más, él quiere estar. El arquero sabe que el del domingo será un partido clave y no se lo quiere perder. La prueba del sábado será fundamental.

La decisión final la tomará Miguel Ángel Russo, quien ya se reincorporó a los entrenamientos tras su internación. En principio, el DT volverá a concentrar a todo el plantel (con los 4 arqueros), pero tendrá que definir quién se parará bajo los tres palos el domingo a las 17.30.

¿Boca repite el equipo?

En caso de que Marchesín sea titular, Russo podría repetir la formación con la que derrotó a Aldosivi en Mar del Plata y alcanzó su tercera victoria al hilo. Pese a la recuperación de Marco Pellegrino, Ayrton Costa seguiría siendo el segundo marcador central, en dupla con Lautaro Di Lollo.

De no haber sorpresas de último momento, Boca podría salir a la cancha con Marchesín; Juan Barinaga, Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.



Dónde ver Rosario Central vs. Boca

Rosario Central y Boca se verán las caras el domingo 14 de septiembre a las 17.30 en el Estadio Gigante de Arroyito. El encuentro, correspondiente a la jornada número 8 del Torneo Clausura, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports Premium.

