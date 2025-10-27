Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Boca, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026: así quedó la Tabla Anual tras la victoria ante Barracas Central

El Xeneize se llevó tres puntos de oro en una tarde complicada ante el Guapo por el duelo pendiente de la Fecha 12.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Boca venció a Barracas Central a domicilio.
© GettyBoca venció a Barracas Central a domicilio.

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 está al rojo vivo y cada punto en juego es crucial para el destino de los 30 equipos en ese segundo semestre. Este lunes se disputó un duelo clave para la Zona A y para la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026.

En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibió a Boca Juniors por el duelo pendiente, aplazado por la muerte de Miguel Ángel Russo. Tras una desventaja inicial, el Xeneize reaccionó en el complemento y se llevó la victoria por un trabajado 3-1.

Rodrigo Insúa abrió la cuenta en el arranque del partido con un remate de 35 metros, pero los cambios del entretiempo ayudaron a los de Claudio Úbeda a cambiar la historia. Milton Giménez, en dos ocasiones, y Miguel Merentiel anotaron los tantos para la visita.

Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la Zona A y se acerca a la clasificación a los octavos de final. En la misma línea, se metió en el segundo puesto de la Tabla Anual, obteniendo, a tres fechas del final, el boleto a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Así, los de Úbeda desplazaron a River Plate de aquella segunda posición, relegándolo hasta el momento a la fase preliminar del torneo internacional. Sin embargo, solo dos puntos separan a Boca de Deportivo Riestra, el quinto, por lo que las últimas tres fechas serán cruciales para esta definición.

Cómo está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)622937:142317111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)532946:22241586
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)522941:212014105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)512939:19201496
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442936:34211117
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
Publicidad

La tabla del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors venció 3-1 a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia.
  • Milton Giménez (2) y Miguel Merentiel anotaron los goles de la victoria.
  • El triunfo colocó a Boca Juniors en la segunda posición de la Tabla Anual con 53 puntos.
Barracas le dedicó una bandera a Leandro Paredes en la previa del partido ante Boca: “Bienvenido a casa”

ver también

Barracas le dedicó una bandera a Leandro Paredes en la previa del partido ante Boca: “Bienvenido a casa”

Mientras River sufre por la lesión de Driussi, el delantero que volvería a ser convocado tras 9 meses

ver también

Mientras River sufre por la lesión de Driussi, el delantero que volvería a ser convocado tras 9 meses

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Los mejores memes de la victoria de Boca ante Barracas Central
Fútbol Argentino

Los mejores memes de la victoria de Boca ante Barracas Central

Boca, emparejado con San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Boca, emparejado con San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Clausura

El cruce entre Tapia y Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas
Fútbol Argentino

El cruce entre Tapia y Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas

Úbeda elogió a Milton Delgado: "Fue muy importante"
Boca Juniors

Úbeda elogió a Milton Delgado: "Fue muy importante"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo