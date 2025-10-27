Boca, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026: así quedó la Tabla Anual tras la victoria ante Barracas Central

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 está al rojo vivo y cada punto en juego es crucial para el destino de los 30 equipos en ese segundo semestre. Este lunes se disputó un duelo clave para la Zona A y para la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026.

En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibió a Boca Juniors por el duelo pendiente, aplazado por la muerte de Miguel Ángel Russo. Tras una desventaja inicial, el Xeneize reaccionó en el complemento y se llevó la victoria por un trabajado 3-1.

Rodrigo Insúa abrió la cuenta en el arranque del partido con un remate de 35 metros, pero los cambios del entretiempo ayudaron a los de Claudio Úbeda a cambiar la historia. Milton Giménez, en dos ocasiones, y Miguel Merentiel anotaron los tantos para la visita.

Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la Zona A y se acerca a la clasificación a los octavos de final. En la misma línea, se metió en el segundo puesto de la Tabla Anual, obteniendo, a tres fechas del final, el boleto a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Así, los de Úbeda desplazaron a River Plate de aquella segunda posición, relegándolo hasta el momento a la fase preliminar del torneo internacional. Sin embargo, solo dos puntos separan a Boca de Deportivo Riestra, el quinto, por lo que las últimas tres fechas serán cruciales para esta definición.

Cómo está la Tabla Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 62 29 37:14 23 17 11 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 53 29 46:22 24 15 8 6 3 River Plate (FASE PREVIA – LIB) 52 29 41:21 20 14 10 5 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 51 29 39:19 20 14 9 6 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 29 36:34 2 11 11 7 11 Huracán 43 29 25:23 2 11 10 8 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

La tabla del Torneo Clausura 2025

