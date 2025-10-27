Boca, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026: así quedó la Tabla Anual tras la victoria ante Barracas Central

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 está al rojo vivo y cada punto en juego es crucial para el destino de los 30 equipos en ese segundo semestre. Este lunes se disputó un duelo clave para la Zona A y para la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026.
En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibió a Boca Juniors por el duelo pendiente, aplazado por la muerte de Miguel Ángel Russo. Tras una desventaja inicial, el Xeneize reaccionó en el complemento y se llevó la victoria por un trabajado 3-1.
Rodrigo Insúa abrió la cuenta en el arranque del partido con un remate de 35 metros, pero los cambios del entretiempo ayudaron a los de Claudio Úbeda a cambiar la historia. Milton Giménez, en dos ocasiones, y Miguel Merentiel anotaron los tantos para la visita.
Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la Zona A y se acerca a la clasificación a los octavos de final. En la misma línea, se metió en el segundo puesto de la Tabla Anual, obteniendo, a tres fechas del final, el boleto a la fase de grupos de la Libertadores 2026.
Así, los de Úbeda desplazaron a River Plate de aquella segunda posición, relegándolo hasta el momento a la fase preliminar del torneo internacional. Sin embargo, solo dos puntos separan a Boca de Deportivo Riestra, el quinto, por lo que las últimas tres fechas serán cruciales para esta definición.
Cómo está la Tabla Anual
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Rosario Central (LIBERTADORES)
|62
|29
|37:14
|23
|17
|11
|1
|2
|Boca Juniors (LIBERTADORES)
|53
|29
|46:22
|24
|15
|8
|6
|3
|River Plate (FASE PREVIA – LIB)
|52
|29
|41:21
|20
|14
|10
|5
|4
|Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)
|51
|29
|39:19
|20
|14
|9
|6
|5
|Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)
|51
|29
|31:16
|15
|13
|12
|4
|6
|Racing (SUDAMERICANA)
|46
|29
|40:29
|11
|14
|4
|11
|7
|Lanús (SUDAMERICANA)
|46
|29
|28:20
|8
|12
|10
|7
|8
|San Lorenzo (SUDAMERICANA)
|46
|29
|25:20
|5
|12
|10
|7
|9
|Tigre (SUDAMERICANA)
|45
|29
|31:23
|8
|12
|9
|8
|10
|Barracas Central
|44
|29
|36:34
|2
|11
|11
|7
|11
|Huracán
|43
|29
|25:23
|2
|11
|10
|8
|12
|Estudiantes de La Plata
|42
|29
|33:32
|1
|11
|9
|9
La tabla del Torneo Clausura 2025
DATOS CLAVE
- Boca Juniors venció 3-1 a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia.
- Milton Giménez (2) y Miguel Merentiel anotaron los goles de la victoria.
- El triunfo colocó a Boca Juniors en la segunda posición de la Tabla Anual con 53 puntos.
