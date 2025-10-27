Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, posibles formaciones y cómo verlo

En un encuentro vital por las aspiraciones de ambos, el Xeneize visita al Guapo por el partido correspondiente a la fecha 12, postergado por el fallecimiento de Russo.

Los últimos enfrentamientos entre Boca y Barracas Central

  • Boca 1 - 0 Barracas Central - Torneo Apertura 2025
  • Boca Juniors 1 - 1 Barracas Central - Liga Profesional 2024
  • Barracas Central 1 - 2 Boca - Copa Argentina 2023
  • Barracas Central 0 - 3 Boca -  Liga Profesional 2023
Publicidad

La posible formación de Barracas Central vs. Boca

Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera.

La posible formación de Boca vs. Barracas Central

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Por Bruno Carbajo

Barracas Central y Boca chocan por el postergado de la fecha 12.
© Prensa Barracas Central/GettyBarracas Central y Boca chocan por el postergado de la fecha 12.

Boca visita a Barracas Central, este lunes desde las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, que supo ser postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El Xeneize busca volver a meterse en puestos de playoffs y de Copa Libertadores en la tabla anual, mientras que el Guapo puede ponerse líder de la Zona A e ingresar a cupos de Sudamericana. El árbitro del encuentro es Nicolás Lamolina y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Cómo está la lucha por el descenso: los 11 que están en carrera y qué necesita cada uno para salvarse
Fútbol Argentino

Cómo está la lucha por el descenso: los 11 que están en carrera y qué necesita cada uno para salvarse

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026
Fútbol Argentino

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos
Boca Juniors

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: “Simplemente eso”
Boca Juniors

Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: “Simplemente eso”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo