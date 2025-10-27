Boca visita a Barracas Central, este lunes desde las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, que supo ser postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El Xeneize busca volver a meterse en puestos de playoffs y de Copa Libertadores en la tabla anual, mientras que el Guapo puede ponerse líder de la Zona A e ingresar a cupos de Sudamericana. El árbitro del encuentro es Nicolás Lamolina y la televisación está a cargo de ESPN Premium.
Boca Juniors
Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, posibles formaciones y cómo verlo
En un encuentro vital por las aspiraciones de ambos, el Xeneize visita al Guapo por el partido correspondiente a la fecha 12, postergado por el fallecimiento de Russo.
Los últimos enfrentamientos entre Boca y Barracas Central
- Boca 1 - 0 Barracas Central - Torneo Apertura 2025
- Boca Juniors 1 - 1 Barracas Central - Liga Profesional 2024
- Barracas Central 1 - 2 Boca - Copa Argentina 2023
- Barracas Central 0 - 3 Boca - Liga Profesional 2023
La posible formación de Barracas Central vs. Boca
Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera.
La posible formación de Boca vs. Barracas Central
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.
