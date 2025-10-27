Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, posibles formaciones y cómo verlo

Boca visita a Barracas Central, este lunes desde las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, que supo ser postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El Xeneize busca volver a meterse en puestos de playoffs y de Copa Libertadores en la tabla anual, mientras que el Guapo puede ponerse líder de la Zona A e ingresar a cupos de Sudamericana. El árbitro del encuentro es Nicolás Lamolina y la televisación está a cargo de ESPN Premium.