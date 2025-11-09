Tras ganar el Superclásico y clasificar, los jugadores de Boca entonaron un grito de guerra en la intimidad: “Quiero la Libertadores”

El estallido en La Bombonera no se detuvo en el campo de juego. El 2-0 de Boca ante River, que significó mucho más que tres puntos, fue festejado con sumo entusiasmo por el plantel. Primero, dentro de la cancha junto a los hinchas, para luego continuar dentro del vestuario, donde la intensidad no bajó en ningún momento.

A través de un video publicado por la cuenta oficial del Xeneize, se muestra cómo fueron los primeros segundos del equipo tras finalizar el Superclásico, donde se observa que Claudio Úbeda reunió al plantel. Allí no solo hubo felicitaciones por la actuación general del grupo, sino una noticia que destrabó la locura: la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 al asegurarse el segundo puesto de la tabla anual.

Fue en ese instante en el que el DT mencionó el objetivo cumplido para que el vestuario se convirtiera en un pogo descontrolado. Jugadores como Luis Advíncula, Leandro Paredes y Ander Herrera tomaron la iniciativa, elevando la voz al ritmo de un cántico que ya había resonado en las tribunas: “Quiero la Libertadores…“.

La canción se coreó a los saltos, integrando al entrenador y sus colaboradores en la danza, como un símbolo de que el primer objetivo del Xeneize estaba cumplido.

Tweet placeholder

El buen clima íntimo que reflejó el video de Boca Juniors es la evidencia de que el grupo ahora tiene un norte claro. El foco inmediato se traslada a retener el primer puesto de la Zona A para obtener la localía en los playoffs. Sin embargo, el canto de “Quiero la Libertadores” deja en claro cuál era el primer paso a dar para el Xeneize, quien ahora buscará culminar el año con la frutilla del postre: conquistar el Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Zeballos: “Vamos a salir campeones”

En medio de la efervescencia por vencer a River, quien contagió su confianza personal fue nada menos que el Changuito. “Ganamos porque fuimos mejores, calculo yo. Estoy contento. Estamos para grandes cosas. Está muy unido el grupo. Hay que seguir laburando, siempre con una sonrisa y darle gracias a Dios siempre”, analizó Zeballos en El Canal de Boca.

ver también Con Boca confirmado, todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

ver también No se vio en TV: el particular festejo de Leandro Paredes en el gol del Changuito Zeballos en el triunfo de Boca ante River

Pero rápidamente redobló la apuesta al lanzar una predicción para lo que resta de la participación de Boca en el Torneo Clausura. “Vamos a salir campeones. Vamos a hacer lo posible para darle una alegría más a la gente”, disparó la figura que ilusiona al Xeneize tanto dentro como fuera de la cancha.

Datos clave

El triunfo de Boca 2-0 ante River aseguró la clasificación a Copa Libertadores 2026 .

ante River aseguró la clasificación a . Claudio Úbeda , DT de Boca, comunicó la clasificación a la fase de grupos en el vestuario.

, DT de Boca, comunicó la a la fase de grupos en el vestuario. El jugador Zeballos declaró en El Canal de Boca que el equipo saldrá campeón del Torneo Clausura.

Publicidad