No se vio en TV: el particular festejo de Leandro Paredes en el gol del Changuito Zeballos en el triunfo de Boca ante River

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca le ganó 2-0 a River y selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso con mucha superioridad y agravó aún más la crisis del Millonario. Y en ese contexto, Leandro Paredes protagonizó una acción que pasó desapercibida en el momento.

En un primer tiempo en el que no pasaba nada, el Changuito apareció para romper el cero en el marcador y marcar un antes y un después en el partido. Tras jugarse el mano a mano ante Lautaro Rivero, patear y aprovechar el rebote de Franco Armani, convirtió el gol que significó el 1-0 y desató un delirio en La Bombonera que estaba colmada de hinchas en las tribunas.

Lo cierto es que cuando Zeballos marcó el gol, Paredes corrió a festejar con Agustín Marchesín. En una clara muestra de apoyo al arquero que no atraviesa su mejor momento en lo individual y es el principal foco de las críticas de los fanáticos, el capitán utilizó su rol de líder para demostrar que está a disposición de su compañero para subirle la confianza en un difícil presente.

Las imágenes son evidentes. En vez de ir hacia el córner rival, donde todos sus compañeros festejaban el tanto de Zeballos de cara a los hinchas en la platea baja, el campeón del mundo fue rápidamente hacia el guardameta que estaba celebrando en el tiro de esquina más cercano desde su arco. La tremenda corrida que hizo Leandro habla por sí sola y demuestra su liderazgo.

Paredes y Marchesín se quedaron abrazados en el tiro de esquina durante algunos segundos, mientras La Bombonera se desahogaba de la mano del Changuito. Luego de unos instantes, Juan Barinaga se sumó al festejo de los experimentados que se conocen desde hace años por compartir plantel en la Selección Argentina durante reiteradas oportunidades.

Ya en el segundo tanto del Xeneize, Paredes se incorporó al festejo de gol de Merentiel y se abrazó tanto con él como con el extremo de 23 años, que realizó toda la maniobra para que el uruguayo solo tenga que empujarla contra la red. De esta manera, el capitán y referente del plantel de Boca, se encargó de cumplir con todos sus propósitos en la victoria ante River por 2-0.

Exequiel Zeballos, Leandro Paredes y Miguel Merentiel en la victoria de Boca ante River. (Getty Images)

