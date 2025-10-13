Es tendencia:
El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

Es muy posible que Úbeda sea el DT de Boca en 2026 para que Riquelme respete el contrato con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. Está en vos saber aprovecharlo, Claudio.

Por Toti Pasman

Úbeda y una gran responsabilidad al frente del Xeneize.
© GettyÚbeda y una gran responsabilidad al frente del Xeneize.

Es la gran chance de Claudio Úbeda. La oportunidad de su vida, señores. Es muy posible que Úbeda sea el técnico de Boca en 2026 y que de esa manera Román honre el contrato del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo hasta fin del año que viene, el año del Mundial.

¿Qué tiene que pasar? Ser campeón y ganarle a River, en 3 fechas Boca tiene un clásico contra el equipo de Gallardo en La Bombonera. De mínima, entrar a la Copa Libertadores y liderar el vestuario, no generar malos humores de Cavani y del chileno Carlos Palacios, por ejemplo.

Si los resultados fluyen como el 5-0 frente a Newell’s, si el equipo se ordena de la mano de Paredes en la cancha, no les extrañe que Riquelme decida sostenerlo para el año que viene en la Copa Libertadores.

Es la oportunidad de tu vida, Claudio. La revancha de Racing y de la Sub 20. Está en vos saber aprovecharlo.

