Un referente histórico de Boca liquidó a Kevin Zenón: “¿Por qué no se preocupa?”

El ex futbolista de Unión pidió ser transferido en el último mercado de pases, eso no cayó bien y ante Banfield ni siquiera fue convocado.

Por Lautaro Toschi

Kevin Zenón
© GettyKevin Zenón

Boca recibirá a Banfield este domingo desde las 18.15 horas en La Bombonera por la sexta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo decidió dejar fuera de los convocados a Kevin Zenón y generó sorpresa. El mediocampista, que está lejos de su mejor nivel, pidió ser transferido en el último mercado de pases y eso no cayó nada bien. Cabe destacar que en la nómina tampoco están Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Blondel.

En el marco de la decisión de dejar afuera a Zenón de los convocados para recibir a Banfield, Alberto Márcico fue tajante con el ex futbolista de Unión y en diálogo con Radio Continental afirmó:¿Por qué Zenón no se preocupa en tener el nivel que tenía antes?. Además, agregó: Va a valer el doble de lo que valía antes, y se va a ir a mejores equipos. Es un muy buen jugador, pero se tiene que recuperar él”.

Cabe recordar que el Beto Márcico pasó por Boca en los años 1992 y 1995. Fue importante en la conquista del Apertura de 1992, además, ganó las Copa Máster y Copa de Oro Nicolás Leoz. En total el Beto disputó 154 partidos en el club de la Ribera donde marcó 15 goles y obtuvo tres títulos.

Alberto Márcico cuestionó a Kevin Zenón. (Foto: Getty).

Alberto Márcico cuestionó a Kevin Zenón. (Foto: Getty).

Los números de Zenón en Boca

Kevin Zenón llegó a Boca a comienzos de 2024 y en sus inicios fue de los más destacados, pero luego de un gran primer semestre, el mediocampista se marchó a los Juegos Olímpicos de París y a partir de allí comenzaron los altibajos. En lo que respecta a estadísticas, Kevin Zenón acumula 72 encuentros con la camiseta del Xeneize en los que marcó 10 goles y brindó 7 asistencias.

¿Cómo podría formar Boca vs. Banfield?

Si bien resta la confirmación de Miguel Ángel Russo, todo indica que será el mismo once que viene de ganarle 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Por lo tanto, ante el Taladro irían desde el arranque: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

