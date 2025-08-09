Gustavo Costas criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre Boca y Racing: “Pasó lo de siempre”

Luego del electrizante partido que se disputó en La Bombonera donde Boca y Racing igualaron 1-1 por la cuarta jornada del Torneo Clausura gracias a los goles de Santiago Solari y Milton Giménez, lo que ocurrió dentro del campo de juego se trasladó del otro lado de la línea de cal. Es que desde el elenco visitante apuntaron directamente contra el accionar del árbitro del cotejo.

Después del compromiso en el que se dividieron un punto por lado, Gustavo Costas asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentina rutinariamente. Lejos de poner el foco en sus dirigidos y en los próximos desafíos, el entrenador se encargó de poner la lupa en Nicolás Ramírez y sus decisiones durante el clásico de este sábado.

Lo cierto es que el director técnico fue tajante. “En el segundo tiempo pasó lo de siempre: cobraban todos foules“, fue la primera frase que soltó delante del micrófono y las cámaras. Pero inmediatamente optó por redoblar su apuesta y extendió aún más su discurso. “El del tiro libre no fue foul. No es que lloramos. Nos cobraron 19 faltas contra 6“, añadió segundos después.

Incluso, fue mucho más a fondo en la acusación contra el colegiado designado para el encuentro y amplió: “Contra independiente el mismo árbitro 18 contra 2. Te van metiendo atrás“. Luego, para cerrar el tema sobre las decisiones del juez, el experimentado entrenador sumó: “Nos amonestó a todos, 6 o 7 jugadores. Tenemos que hacer 2 o 3 goles para ganar un partido“.

Otras declaraciones de Gustavo Costas

En cuanto al análisis del cotejo, el hombre que lidera el cuerpo técnico de la Academia realizó una breve conclusión sobre sus dirigidos. “En el primer tiempo nos faltó la definición porque llegamos y generamos. Tomamos malas decisiones adentro del área”, sostuvo. Pero pocos segundos más tarde, agregó: “Me gustó, si estábamos finos era para definirlo en el primer tiempo”.

Publicidad

Publicidad

De cara al duelo contra Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, Costas manifestó: “Vamos a rotar, son solo 48 horas para recuperarnos. No es mucho, es muy difícil. Por eso los cambios de Maravilla, el ingreso de Solari que venía de una lesión. Tratamos de no cambiar los 11 porque cuando lo hicimos nos fue mal, fuimos aprendiendo. Pero tenemos martes, viernes y de nuevo martes”.

Una de las últimas declaraciones sobre la rueda de prensa, tuvo como principal protagonista al futbolista que está próximo a sumarse a sus órdenes. Sin embargo, luego de la pregunta de un periodista, Gustavo fue terminante con su respuesta y no dejó hueco para una posible conclusión. “De Marcos Rojo no voy a hablar”, expresó con un tono cerrado y sin lugar a repregunta.

ver también De la mano de Paredes, Boca empató 1-1 ante Racing por el Torneo Clausura 2025