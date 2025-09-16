Es tendencia:
El discurso de 18 segundos de Xabi Alonso sobre el debut de Franco Mastantuono por Champions con el Real Madrid: “Muy tranquilo”

El entrenador español describió el partido de Mastantuono y se mostró conforme con su rendimiento ante el Olympique Marsella.

Por Germán Celsan

Xabi Alonso se refirió al estreno de Mastantuono en la Champions League
Real Madrid inició su campaña en la Champions League 2025/26 con un sufrido triunfo ante el Olympique Marsella. Fue 2 a 1 con doblete de Mbappé -ambos de penal- en el Santiago Bernabéu, habiendo comenzado el partido abajo y disputando los últimos 20 minutos de juego sin su capitán Dani Carvajal, que se fue expulsado. El partido también significó el debut de Franco Mastantuono en la competición con el merengue.

El ex River fue titular en el once elegido por Xabi Alonso y tuvo un muy interesante primer tiempo, con varias chances de gol, jugadas en las que desequilibró la defensa rival y causó problemas al conjunto francés. Fue posiblemente su mejor partido hasta el momento con la camiseta del club de la capital española y así también lo entendió el propio entrenador del club.

Xabi Alonso destacó a Mastantuono en su debut por Champions. (Getty)

Está en fase de crecimiento“, señaló Xabi Alonso en conferencia de prensa post partido, hablando sobre Mastantuono. “Por las chances que ha tenido estoy muy tranquilo, va a seguir creciendo, tiene que seguir jugando, tiene que seguir adaptándose. El cambio es grande, pero va en la buena línea”, agregó el entrenador merengue en su escueto comentario sobre el debut del argentino en Champions.

Los números de Franco Mastantuono en su debut por Champions con Real Madrid

Franco Mastantuono inició como titular el partido entre Real Madrid y Olympique Marsella, en un encuentro en el que disputó 62 minutos, antes de salir reemplazado por Brahim Díaz. En su más de una hora de juego, el mediapunta argentino registró sus mejores números con la camiseta merengue.

De acuerdo a SofaScore fueron 37 sus toques de pelota, con 9/16 (56% pases correctos), 7 intentos de regate, 3 completados, 6/11 en duelos ganados y tres tiros al arco, uno que se estrelló en el palo y uno muy claro con arco semivacío en el que Gerónimo Rulli le negó su estreno goleador con el merengue.

Germán Celsan

