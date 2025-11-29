Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó la Sprint y Colapinto quedó 20°

La jornada de sábado comenzó con una la Sprint del Gran Premio de Qatar, que podía ser clave para la definición del campeonato de la F1. Oscar Piastri, que había obtenido la pole el viernes, ganó la carrera de principio a fin y le recortó tres puntos a su compañero Lando Norris.

Franco Colapinto no pudo salir del último lugar luego de haber largado desde Boxes junto con Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Lance Stroll. Salvo el de Ferrari, los otros tres cambiaron sus neumáticos a falta de pocas vueltas para hacer pruebas pensando en la clasificación.

Con este resultado, Piastri llega a los 374 puntos en el campeonato y queda a solo 22 de Lando Norris (396), con 50 en juego. Por su parte, Max Verstappen suma 371 unidades e intentará hacer una buena clasificación para llegar con buenas sensaciones al GP del domingo.

La clasificación se llevará a cabo este mismo sábado a partir de las 15 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de Disney+ Premium.

Posiciones finales de la Carrera Sprint de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Yuki Tsunoda (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (RB) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Sauber) Oliver Bearman (Haas) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (RB) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

Minuto a minuto de la Sprint de Qatar

11:30 | ¡Oscar Piastri se quedó con la Sprint de Qatar!

11:29 | Vuelta 18/19: Pierre Gasly y Franco Colapinto van a boxes para los últimos dos giros.

11:28 | Vuelta 17/19: Advertencia para Antonelli (6°) por exceder los límites de pista.

11:24 | Vuelta 15/19: Lance Stroll para en boxes para cambiar neumáticos. Regresa a la pista con blandos y en el último lugar.

11:22 | Vuelta 14/19: ¡Penalización para Tsunoda! 5 segundos para el piloto de Red Bull por superar los límites de pista.

11:21 | Vuelta 13/19: Antonelli adelanta a Alonso y asciende al sexto lugar.

11:20 | Vuelta 11/19: Bandera blanca y negra para Tsunoda (5°) por exceder los límites de pista.

11:16 | Vuelta 9/19: Carlos Sainz (8°) perdió una parte de su difusor.

11:14 | Vuelta 8/19: Colapinto se aleja de Gasly y la diferencia ronda los 2 segundos. El francés, con DRS, intenta superar a Hamilton.

11:13 | Vuelta 7/19: Superado el primer tercio de la carrera. Sin grandes emociones hasta el momento.

11:06 | Vuelta 2/19: Leclerc perdió 4 posiciones en la largada y se ubica 13°. Colapinto, último a un segundo de Gasly.

11:05 | Vuelta 1/19: ¡Gran largada de Verstappen! Los dos Red Bull pasaron a Alonso y luego el campeón del mundo pasó a Tsunoda. Ya está 4° detrás de Norris.

11:04 | ¡Se largó la carrera Sprint del GP de Qatar!

11:00 | Comienza la vuelta de calentamiento en Lusail.

10:52 | Los pilotos comienzan a subirse a sus autos. En minutos, la vuelta de calentamiento.

10:45 | Los coches ya están en la parrilla. En 15 minutos comenzará la acción.

10:40 | Norris NO puede ser campeón hoy: sea cual sea el resultado, el británico no podrá consagrarse en la Sprint, pero un buen desenlace podría encaminar el título pensando en el domingo.

10:30 | A falta de media hora para la largada, los pilotos ultiman detalles antes de subirse a sus monoplazas.

10:25 | Colapinto y Gasly, desde el pitlane: los dos pilotos de Alpine, al igual que Lewis Hamilton y Lance Stroll, partirán desde la calle de Boxes por haber realizado modificaciones en sus autos bajo régimen de parque cerrado.

10:20 | Grilla de partida:

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (VCARB) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (VCARB) PITLANE | Lance Stroll (Aston Martin) PITLANE | Lewis Hamilton (Ferrari) PITLANE | Pierre Gasly (Alpine) PITLANE | Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del fin de semana en Qatar

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

