El disparatado motivo por el que Franco Mastantuono fue tendencia durante el partido de Real Madrid pese a no jugar

Aunque el argentino no sumó minutos ante Olympiacos, su nombre fue protagonista de un intenso debate en redes sociales.

Por Agustín Vetere

Mientras Franco Mastantuono se recupera de una lesión, Real Madrid consiguió este miércoles una apretada victoria por 4-3 ante Olympiacos como visitante en la Champions League. Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche al marcar los cuatro goles para el Merengue.

Aunque el surgido de River Plate no formó parte ni del banco de suplentes, su nombre fue uno de los más mencionados durante el partido, al tal punto de convertirse en tendencia, y nada tuvo que ver el duelo entre madrileños y griegos.

Es que la cuenta @TouchlineX, con más de 1,5 millones de seguidores en X (anteriormente Twitter) destacó Lennart Karl, joya de Bayern Múnich, a quién puso a la altura de otros jóvenes talentos que ya brillan en Europa: “Lamine Yamal, Estevao, Franco Mastantuono, grandes jugadores… Pero apreciemos a Lennart Karl, de 17 años”.

Pero a varios de los usuarios que participaron del posteo con comentarios nos les gustó que incluyeran a Mastantuono a la altura de figuras como Yamal o Estevao, estrellas en Barcelona y Chelsea, respectivamente. “Se coló Mastantuono como si no fuéramos a darnos cuenta”, soltó uno de los usuarios. Otro, en cambio, disparó: “¿Quién invitó a Franco Mastantuono?

Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “Lo mejor para todos”

ver también

Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “Lo mejor para todos”

La lesión de Franco Mastantuono en Real Madrid

El ex River padece una pubalgia que le fue diagnosticada por el cuerpo médico del club y que se dio a conocer públicamente a través de un parte oficial el pasado 3 de noviembre.

En la Casa Blanca ya decidieron que se tratará esa lesión sin recurrir a cirugía, priorizando trabajos de fisioterapia y fortalecimiento progresivo; pero haciéndolos convivir también con importante tiempo de reposo que es una de las claves para su óptima rehabilitación.

En ese sentido, desde la publicación del parte médico a la fecha en Real Madrid no se han dado a conocer plazos estimados para su regreso a los terrenos de juego y ello tiene que ver con que se trata de una dolencia que puede amainar y volver a aparecer de un momento a otro.

DATOS CLAVE

  • Franco Mastantuono fue mencionado en la cuenta @TouchlineX junto a otras joyas europeas.
  • La publicación de @TouchlineX en X compara a Mastantuono con talentos como Lamine Yamal y Estevao.
  • Lennart Karl, joya de Bayern Múnich, fue elogiado en la publicación de @TouchlineX.
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

