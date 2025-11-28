Es tendencia:
Palmeiras y Flamengo chocan por la final de la Copa Libertadores: formaciones, TV y todo lo que hay que saber

En el Estadio Monumental de Lima, los brasileños definen al campeón de la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Palmeiras y Flamengo se enfrentaron por última vez por la fecha 29 del Brasileirão y fue victoria del Mengão por 3-2.
© Wagner Meier/Getty ImagesPalmeiras y Flamengo se enfrentaron por última vez por la fecha 29 del Brasileirão y fue victoria del Mengão por 3-2.

Este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 (Argentina), y con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports, Palmeiras y Flamengo definen al campeón de la edición 2025 de la Copa Libertadores. En el Estadio Monumental de Lima, situado en Perú, y con el arbitraje del argentino Darío Herrera, los brasileños se cruzan en esta instancia por segunda vez en la historia.

Será la séptima ocasión en que dos equipos del país pentacampeón del mundo se enfrenten en la definición del torneo más importante del continente, y ambos buscarán su cuarto título dentro de la competencia. Con entradas agotadas, la expectativa de los liderados por Abel Ferreira y Filipe Luis, es total.

Tras una histórica remontada ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, a quien le ganó la serie por 4-3, tras comenzar con una goleada en contra en tierras ecuatorianas, los paulistas llegan con el plantel descansado tras postergar el juego ante Atlético Mineiro por la fecha 34 del Brasileirão, ya que los de Belo Horizonte tuvieron que afrontar la final de la Copa Sudamericana, la cual perdieron a manos de Lanús.

Flamengo viene de aguantar contra Racing, logró acceder a una nueva final copera y no tiene acción desde el pasado miércoles 19 de noviembre, donde perdió el clásico carioca contra Fluminense, en el Maracaná. Y si bien llega a la definición sin la presencia de Pedro, que está lesionado, el Mengão quiere lograr el título para luego enfocarse de lleno en el certamen doméstico y conseguir el doblete.

La posible formación de Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

La posible formación de Flamengo vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

