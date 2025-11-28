River hoy: los millones que se ahorrará la dirigencia y qué será del futuro de Armani

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 28 de noviembre, con el foco puesto en la conformación del plantel que se viene. Marcelo Gallardo les comunicó a algunos referentes que no serán tenidos en cuenta, el dinero que ahorrará el club en contratos, la situación de Galoppo y la curiosa cláusula contractual de Franco Armani.

Gallardo anunció las primeras bajas de River

El Muñeco debía definir el futuro de muchos futbolistas, sobre todo los que terminaban su contrato. En el River Camp, el estratega fue claro con muchos de sus dirigidos y le abrió la puerta de salida a cinco jugadores que dejarán de vestir la banda roja en la próxima temporada.

Gallardo dio de baja a cuatro héroes de Madrid: Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez se irán del club. A todos se les terminaba el contrato el 31 de diciembre y, por determinación del DT, no se le ofrecerá la renovación a ninguno.

Otro de los que dejará de formar parte de la institución es Miguel Borja, cuyo vínculo también finalizaba a fin de año. A estas cinco salidas se le sumará la de Federico Gattoni, que terminará su préstamo y comenzará el 2026 en Sevilla, donde tampoco tendrá lugar.

El dinero que ahorrará River en contratos

Según informó el periodista Germán Balcarce, River liberará cerca de 9 millones de dólares anuales en contratos con estas partidas. Esto se debe a las importantes cifras de dinero que recibían anualmente y con la particularidad de que no será necesario rescindir ningún vínculo, ya que todos terminan el próximo 31 de diciembre.

Más allá de estas primeras confirmaciones, no serán solo seis las bajas que tendrá River de cara a la próxima temporada. Está todo dado para que muchos jugadores no continúen en el club, aunque algunas salidas dependerán de que lleguen ofertas importantes.

Galoppo se quedará en River

En las últimas horas, se confirmó que Giuliano Galoppo se quedará en River pese a no haber alcanzado los objetivos para activar la opción de compra obligatoria. El mediocampista será comprado por el Millonario y firmará un contrato por tres años con la institución.

El club de Núñez se hará con el 65% de la ficha del ex Banfield, que quedó a solo 300 segundos de llegar a la cantidad mínima de minutos para continuar obligatoriamente. En la operación se incluyeron porcentajes de los jugadores Gonzalo Tapia y Enzo Díaz, actualmente en el Tricolor.

Armani y una cláusula importante para su futuro

Franco Armani llegó a River a comienzos de 2018 y se ganó el cariño incondicional de los hinchas gracias a sus grandes actuaciones y los logros obtenidos. Por tal motivo, las renovaciones de contrato nunca fueron un problema para él. De hecho, actualmente tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

Pero existe una cláusula en el mismo que indica que entre el 1 y el 15 de enero de 2026, alguna de las partes involucradas -Armani o River- pueden rescindir de manera unilateral el contrato sin que haya penalizaciones. La realidad es que por el momento no hay indicios que se ejecute ese cláusula.

Franco Armani. (Foto: Getty).

¿Armani va a seguir en River?

Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional. Otra alternativa es que recargue fuerzas y decida seguir en Núñez hasta finalizar su contrato en lo que sí sería su último año en el club. Cabe recordar que en octubre d 2026 cumplirá 40 años.

