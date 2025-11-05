Es defensor central, metió el gol del año en la Champions League corriendo 80 metros y su DT lo comparó con Messi: “Fantástico”

Las noches de Champions League no tienen comparación alguna y siempre hay algún motivo para recordarlas. En el caso de la jornada de este martes, cuando se esperaba que las miradas se las lleven PSG vs. Bayern Múnich y Real Madrid vs. Liverpool, al final todas se fueron con lo sucedido en Londres.

Más precisamente en el Tottenham Hotspur Stadium, donde los Spurs recibían al Copenhague por la Jornada 4 de la fase de liga. Y aún más en específico, todas esas miradas quedaron atónitas al ver el tercer gol del conjunto local. Un gol que fue producto de una corrida de 80 metros de Micky van de Ven, defensor central, que recuperó la pelota en la puerta de su área, atravesó toda la cancha, superó seis rivales y sentenció el gol del año con un clínico tiro bajo al primer palo.

El gol del año de Micky van de Ven en Tottenham vs. Copenhague

Un gol que recuerda al Puskas 2020 con el gol de Heung-Min Son, curiosamente también con la camiseta del Tottenham y en el mismo estadio. Aunque a Thomas Frank, entrenador de los Spurs, el gol de van de Ven lo hizo recordar a Lionel Messi.

“Parece como si Lionel Messi se hubiera transformado en Micky van de Ven, corriendo desde su área hasta la rival, un gol fantástico“, declaró el DT de los Spurs en conferencia de prensa postpartido. Además, aprovechó para dejar en claro que no hay ningún resquemor tras lo sucedido el fin de semana en la derrota vs. Chelsea: “Creo que es nuestro goleador en todas las competiciones, así que bien puede seguir por ese camino. También puede seguir pasándome de largo si termina enojado después de un partido. Si puede rendir así…”, completó.

El propio Micky van de Ven también se refirió a su gol en una entrevista apenas terminado el encuentro: “Para ser honesto, vi un espacio cuando tomé la pelota, entonces empecé a correr y ver si ellos podían alcanzarme y después empecé a ver cada vez más y más espacios hasta que en un momento me di cuenta de que ya no había otra opción más que ir hasta el arco y bueno, convertí. Me sentía fenomenal mientras corría, como que podía seguir y seguir”, relató.

Micky van de Ven metió un gol que es serio candidato al Puskas. (Getty)

En una temporada donde Tottenham sufre por la falta de gol de sus delanteros (Richarlison 3, Johnson 3, Kolo Muani 0, Solanke 0), Micky van de Ven es su máximo goleador con cinco tantos en todas las competiciones, y con actuaciones como las de anoche, puede que pronto dé el salto a un equipo de una talla aún mayor, ya que con 24 años, todavía lo mejor de su carrera está por delante.

