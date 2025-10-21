El golazo de Lautaro Martínez para que Inter de Milán amplíe la ventaja ante Royale Union Saint-Gilloise por la Champions League

Por la fecha 3 de la UEFA Champions League, en el Stade Joseph Marien, Inter de Milán derrotaba por 1-0 a Royale Union Saint-Gilloise por el gol de Denzel Dumfries. Pero antes de que culminara la primera mitad, los dirigidos por Cristian Chivu aumentaron la ventaja por medio de su gran goleador y capitán, Lautaro Martínez.

Los italianos eran ampliamente superiores a los belgas, pero las situaciones de peligro que generaban no terminaban de concretarlas. Hasta que llegó el neerlandés a los 41 minutos del primer tiempo, y antes de que se bajara el telón para ingresar al entretiempo, apareció el Toro.

El máximo goleador que tiene Inter de Milán en el máximo certamen europeo aprovechó una buena combinación ofensiva tras el juego directo, y después de que Dumfries le cediera el balón a Pio Esposito, fue el juvenil de 20 años quien asistió al campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina para que abriera su pie derecho y estampara el remate contra el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Kjell Scherpen.

A raíz de este tanto, Martínez alcanzó los tres goles en dos presentaciones dentro de la vigente edición de la Orejona, además de que llegó a los 159 tantos en 344 juegos con el club milanés. Incluso, desde que forma parte del fútbol europeo, convirtió 24 veces en 60 partidos del máximo certamen del Viejo Continente.

