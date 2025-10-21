Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

El golazo de Lautaro Martínez para que Inter de Milán amplíe la ventaja ante Royale Union Saint-Gilloise por la Champions League

En el Stade Joseph Marien, el goleador argentino aprovechó para estampar el 2-0 del Nerazzurri sobre el conjunto belga.

Por Julián Mazzara

Lautaro Martínez festeja su gol en Inter de Milán.
© Getty ImagesLautaro Martínez festeja su gol en Inter de Milán.

Por la fecha 3 de la UEFA Champions League, en el Stade Joseph Marien, Inter de Milán derrotaba por 1-0 a Royale Union Saint-Gilloise por el gol de Denzel Dumfries. Pero antes de que culminara la primera mitad, los dirigidos por Cristian Chivu aumentaron la ventaja por medio de su gran goleador y capitán, Lautaro Martínez.

Los italianos eran ampliamente superiores a los belgas, pero las situaciones de peligro que generaban no terminaban de concretarlas. Hasta que llegó el neerlandés a los 41 minutos del primer tiempo, y antes de que se bajara el telón para ingresar al entretiempo, apareció el Toro.

El máximo goleador que tiene Inter de Milán en el máximo certamen europeo aprovechó una buena combinación ofensiva tras el juego directo, y después de que Dumfries le cediera el balón a Pio Esposito, fue el juvenil de 20 años quien asistió al campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina para que abriera su pie derecho y estampara el remate contra el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Kjell Scherpen.

A raíz de este tanto, Martínez alcanzó los tres goles en dos presentaciones dentro de la vigente edición de la Orejona, además de que llegó a los 159 tantos en 344 juegos con el club milanés. Incluso, desde que forma parte del fútbol europeo, convirtió 24 veces en 60 partidos del máximo certamen del Viejo Continente.

Tweet placeholder

Tabla de posiciones de la Champions League

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Lautaro Martínez escala en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina
Selección Argentina

Lautaro Martínez escala en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina

Lautaro Martínez, quinto goleador histórico del Inter de Milán: ¿a cuánto está de Giuseppe Meazza?
Fútbol europeo

Lautaro Martínez, quinto goleador histórico del Inter de Milán: ¿a cuánto está de Giuseppe Meazza?

Gol tempranero de Lautaro Martínez en el contundente triunfo de Inter sobre Cremonese
Fútbol europeo

Gol tempranero de Lautaro Martínez en el contundente triunfo de Inter sobre Cremonese

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid
Champions League

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo