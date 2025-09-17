En 16 segundos, Kylian Mbappé reveló lo que le falta para finalmente ganar el Balón de Oro

El Balón de Oro 2025 no será para Kylian Mbappé, eso está más que claro. Sin embargo, el delantero francés inició la nueva temporada perfilándose como claro candidato para quedarse con la próxima edición del galardón, aunque mucho dependerá de lo que pase en la Copa del Mundo. En cualquier caso, este martes se estrenó con un doblete en la Champions League con el Real Madrid, y luego del partido admitió que sabe lo que aún le falta para ser elegido como el mejor.

En diálogo con CBS Sports una vez finalizado el encuentro, Kylian Mbappé fue consultado por el Balón de Oro y sus expectativas de ganarlo. Tras ello, sólo necesitó 16 segundos para dar una respuesta más que contundente: “Para ganar el Balón de Oro tienes que ganar cosas antes, así que sólo tengo que ayudar a mi equipo a ganar trofeos y luego podremos verlo“, sentenció.

Kylian Mbappé lleva 8 goles y 2 asistencias en 7 partidos disputados esta temporada con la camiseta del Real Madrid y de la Selección de Francia, por lo que comenzó de la mejor forma su campaña 2025/26. Por si fuera poco, ganó esos siete partidos y sólo en uno de ellos, no convirtió gol.

Mbappé se tomó en serio lo de ayudar al Real Madrid a ganar, y han vencido en los cinco partidos disputado hasta el momento en la temporada. Sólo en uno no convirtió goles. (Getty)

Con su doblete ante Olympique Marsella, alcanzó los 50 goles con la camiseta del Real Madrid en 64 partidos -el segundo más rápido en alcanzar dicha cifra luego de Cristiano Ronaldo, que lo hizo en 54 encuentros-; y los 57 goles en Champions, para ser el sexto máximo goleador de la competición junto a Thomas Müller.

Dembélé, el Balón de Oro 2025 para Mbappé

Tal y como había declarado hace algunas semanas, Kylian Mbappé espera que el Balón de Oro caiga en manos de su compatriota, Ousmane Dembélé, quien fue campeón de Ligue 1, Copa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa con el PSG, y que, a su vez, alcanzó la final del Mundial de Clubes.

“Me pondría contento que Dembélé lo ganara porque es mi amigo y lo apoyo desde el primer día“, reafirmó en su entrevista del martes con CBS Sports. “Voy a prender la televisión, voy a mirarlo y espero que lo gane”, aseguró, sobre la gala que tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre.