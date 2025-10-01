En un partidazo, PSG lo dio vuelta y se lo ganó sobre la hora a Barcelona por la Champions League

En el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, PSG se lo dio vuelta sobre la hora al Barcelona y se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a los goles de Mayulu y Ramos, mientras que Ferran Torres abrió el marcador para el local.

Desde el inicio el encuentro tuvo situaciones claras de gol. La primera fue para el local, luego de que Ferran Torres esquive al arquero Chevallier y defina con el arco a su merced para exigir la gran respuesta defensiva de Zabarnyi, quien en la línea despejó para salvar a su equipo.

Pocos minutos después, los de Hansi Flick lograron la apertura del marcador. Luego de un mal pase de Vitinha, Lamine Yamal recuperó en campo rival y armó una gran jugada colectiva, en la que Rashford asistió a Torres, para que este defina ante la salida del arquero y poner el 1 a 0 parcial.

Tras recibir este tanto, el equipo parisino tomó las riendas del partido y fue a por el empate, que consiguió a los pocos minutos gracias a las trepadas de sus laterales. En este caso, fue Nuno Mendes quien armó una gran jugada personal y tocó para el juvenil Senny Mayulu, quien definió con tranquilidad ante la salida de Szczesny.

Ya en el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta, con los dos equipos tratando de lastimarse. La más clara fue para el Barça, luego de que Dani Olmo capture un rebote en el área grande, defina ante la salida del arquero y en la línea aparezca Hakimi para negarle el segundo tanto de su equipo.

A falta de 8 minutos para el final del encuentro, el PSG pudo quedarse con la victoria a través del ingresado Kang-In Lee, ya que se sacó la marca de dos rivales y remató a colocar, pero la pelota pegó en el palo derecho de Szczesny y salió.

En el primer minuto del tiempo adicionado, la visita se quedó con la victoria. En otro gran contragolpe, Hakimi trepó por la derecha, asistió a Gonçalo Ramos y el portugués definió de primera para desatar la euforia del equipo francés, que sigue con puntaje perfecto en el certamen.

