Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

El récord que ostentó el Manchester City de Guardiola por años y fue destrozado por el Real Madrid en la Champions League

En la victoria contra el Kairat Almaty, Real Madrid selló una nueva marca histórica para la UEFA Champions League.

Por Germán Celsan

Real Madrid terminó con una marca récord del City de Guardiola en Champions
© Real Madrid / Manchester CityReal Madrid terminó con una marca récord del City de Guardiola en Champions

A lo largo de la última década, Real Madrid y Manchester City han sido indudablemente los dos equipos más fuertes del mundo. Sí, puede que luego no todos los títulos hayan sido repartidos entre ellos en Europa, pero año tras año eran los candidatos máximos a ganar la Champions League. Y hay un motivo para ello, detrás de tanta superioridad hay dos planteles plagados de estrellas que así lo respaldan.

Pero los números muestran que el City de Guardiola siempre ha sido el plantel mejor valorado en el mundo. Al menos hasta esta temporada. Y es que el Manchester City era el equipo que ocupaba los 10 primeros puestos en el ranking de diferencia de valor de plantel entre un club y su rival, contando toda la historia en la Champions League, hasta que Real Madrid se enfrentó al Kairat Almaty.

Real Madrid goleó al Almaty en Kazajistán y demostró la diferencia de plantel que hay. (X/@realmadrid)

Real Madrid goleó al Almaty en Kazajistán y demostró la diferencia de plantel que hay. (X/@realmadrid)

La diferencia entre el valor del plantel del Real Madrid (1,400,000,000€) y Kairat Almaty (12,730,000€) es de mil trescientos ochenta millones de euros y se convirtió en la mayor diferencia entre dos clubes en la historia de la Champions League. De hecho, en el Real Madrid todos los futbolistas de la plantilla -salvo Alaba, Carvajal, Dani Ceballos y Gonzalo García- valen más, individualmente, que todo el Kairat Almaty combinado.

Mayores diferencias entre planteles en un partido de Champions

  1. Real Madrid vs Kairat Almaty (temporada 25/26) – €1,380,000,000
  2. Man City vs Bratislava (temporada 24/25) – €1,240,000,000
  3. Man City vs Young Boys (temporada 23/24) – €1,210,000,000
  4. Man City vs Young Boys (temporada 23/24) – €1,210,000,000
  5. Man City vs Estrella Roja (temporada 23/24) – €1,200,000,000
  6. Man City vs Sparta Praga (temporada 24/25) – €1,180,000,000
  7. Man City vs Dinamo Zagreb (temporada 19/20) – €1,180,000,000
  8. Man City vs Dinamo Zagreb (temporada 19/20) – €1,170,000,000
  9. Man City vs Shakhtar (temporada 19/20) – €1,140,000,000
  10. Man City vs Shakhtar (temporada 19/20) – €1,140,000,000
    Actualizado al 1 de octubre de 2025

Los planteles más valiosos del mundo en la temporada 2025/26

En esta temporada 2025/26, el Real Madrid tiene el plantel más caro del mundo según Transfermarkt, con un valor de mil cuatrocientos millones de euros (1,400,000,000€), por sobre Arsenal (1,330,000,000€) y Manchester City (1,230,000,000€), siendo tres de los siete equipos que llegan a las diez cifras junto a Liverpool, Barcelona, Chelsea y PSG.

Publicidad
  1. Real Madrid – 1,400,000,000€
  2. Arsenal FC – 1,330,000,000€
  3. Manchester City – 1,230,000,000€
  4. Liverpool FC – 1,120,000,000€
  5. FC Barcelona – 1,110,000,000€
  6. Chelsea FC – 1,080,000,000€
  7. Paris Saint-Germain FC – 1,070,000,000€
  8. Bayern Múnich – 906,650,000€
  9. Tottenham Hotspur – 891,100,000€
  10. Manchester United – 723,200,000€
    Actualizado al 1 de octubre de 2025
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Guardiola teme perder a una de las máximas figuras del Manchester City: "Tengo mucho dolor"
Noticias de la Premier League

Guardiola teme perder a una de las máximas figuras del Manchester City: "Tengo mucho dolor"

El Barcelona de Guardiola y Messi lo pagó 19 millones, ganó la Libertadores con Neymar y se retiró a los 32 años
Fútbol Internacional

El Barcelona de Guardiola y Messi lo pagó 19 millones, ganó la Libertadores con Neymar y se retiró a los 32 años

Pep Guardiola comparó a uno de sus nuevos refuerzos con un referente del Manchester City campeón: “Tendrá una larga carrera en este club”
Noticias de la Premier League

Pep Guardiola comparó a uno de sus nuevos refuerzos con un referente del Manchester City campeón: “Tendrá una larga carrera en este club”

Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy en PSG vs. Barcelona por la Champions League
Champions League

Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy en PSG vs. Barcelona por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo