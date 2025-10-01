El récord que ostentó el Manchester City de Guardiola por años y fue destrozado por el Real Madrid en la Champions League

A lo largo de la última década, Real Madrid y Manchester City han sido indudablemente los dos equipos más fuertes del mundo. Sí, puede que luego no todos los títulos hayan sido repartidos entre ellos en Europa, pero año tras año eran los candidatos máximos a ganar la Champions League. Y hay un motivo para ello, detrás de tanta superioridad hay dos planteles plagados de estrellas que así lo respaldan.

Pero los números muestran que el City de Guardiola siempre ha sido el plantel mejor valorado en el mundo. Al menos hasta esta temporada. Y es que el Manchester City era el equipo que ocupaba los 10 primeros puestos en el ranking de diferencia de valor de plantel entre un club y su rival, contando toda la historia en la Champions League, hasta que Real Madrid se enfrentó al Kairat Almaty.

Real Madrid goleó al Almaty en Kazajistán y demostró la diferencia de plantel que hay. (X/@realmadrid)

La diferencia entre el valor del plantel del Real Madrid (1,400,000,000€) y Kairat Almaty (12,730,000€) es de mil trescientos ochenta millones de euros y se convirtió en la mayor diferencia entre dos clubes en la historia de la Champions League. De hecho, en el Real Madrid todos los futbolistas de la plantilla -salvo Alaba, Carvajal, Dani Ceballos y Gonzalo García- valen más, individualmente, que todo el Kairat Almaty combinado.

Mayores diferencias entre planteles en un partido de Champions

Real Madrid vs Kairat Almaty (temporada 25/26) – €1,380,000,000 Man City vs Bratislava (temporada 24/25) – €1,240,000,000 Man City vs Young Boys (temporada 23/24) – €1,210,000,000 Man City vs Young Boys (temporada 23/24) – €1,210,000,000 Man City vs Estrella Roja (temporada 23/24) – €1,200,000,000 Man City vs Sparta Praga (temporada 24/25) – €1,180,000,000 Man City vs Dinamo Zagreb (temporada 19/20) – €1,180,000,000 Man City vs Dinamo Zagreb (temporada 19/20) – €1,170,000,000 Man City vs Shakhtar (temporada 19/20) – €1,140,000,000 Man City vs Shakhtar (temporada 19/20) – €1,140,000,000

Actualizado al 1 de octubre de 2025

Los planteles más valiosos del mundo en la temporada 2025/26

En esta temporada 2025/26, el Real Madrid tiene el plantel más caro del mundo según Transfermarkt, con un valor de mil cuatrocientos millones de euros (1,400,000,000€), por sobre Arsenal (1,330,000,000€) y Manchester City (1,230,000,000€), siendo tres de los siete equipos que llegan a las diez cifras junto a Liverpool, Barcelona, Chelsea y PSG.

