El asistente técnico de Arsenal estará en Budapest, donde se definirá al campeón del máximo trofeo europeo.

Arsenal derrotó a Atlético de Madrid en Emirates Stadium y se clasificó a la final de la UEFA Champions League, la cual será la segunda en toda su historia tras perder ante Barcelona en Stade de France, en mayo de 2006. Dos décadas después, el elenco dirigido por Mikel Arteta intentará entrar en las páginas doradas del fútbol mundial.

El entrenador español, de 44 años, trabaja codo a codo con Gabriel Heinze, quien tiene una amplia y destacada carrera futbolística, donde jugó en clubes como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, AS Roma y Newell’s Old Boys. También supo vestir la camiseta de la Selección Argentina, con la que pudo afrontar los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Nacido en la ciudad entrerriana de Crespo, el Gringo tiene la chance de quedar en la historia grande de los Gunners. En el caso de que obtengan la Orejona, se transformará en el primer argentino en ganarla con la institución londinense.

Desde que fue fundado en diciembre de 1886, los únicos argentinos que defendieron la camiseta blanquiroja fueron Emiliano Martínez (2010–2020), Emiliano Insúa (2007–2011), Nicolás Pareja (2006–2007) y Julio Pleguezuelo (2013–2018). Y ninguno de ellos pudo lograr el título más importante del fútbol europeo.

¡LO FESTEJÓ EUFÓRICO EL GRINGO!



Gabriel Heinze y la celebración del 1-0 de Arsenal junto a Mikel Arteta.



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¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2025/26?

La final de la UEFA Champions League se desarrollará el sábado 30 de mayo, a las 18:00 HEC (13:00 de Argentina) en el Puskás Aréna de Budapest, la capital de Hungría.

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