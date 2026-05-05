Julián Álvarez fue muy criticado por la hinchada de Atlético de Madrid tras la eliminación de Champions League

El argentino disputó 66 minutos en la semifinal de la Champions League y recibió muchos cuestionamientos en las redes sociales

Atlético de Madrid fue eliminado de la UEFA Champions League tras la victoria de Arsenal en Emirates Stadium, donde Julián Álvarez fue sustituido en la etapa complementaria tras arriesgar su físico y jugar con un esguince en el tobillo.

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En el compromiso que se disputó en tierras españolas, la Araña se lesionó y llegó muy con lo justo para la revancha. Así fue que solamente presenció 66 minutos y Diego Simeone lo reemplazó por Thiago Almada.

La salida del atacante de la Selección Argentina se produjo por un cansancio propio de la lesión que sufrió y que ahora lo tendrá entre algodones, ya que deberá recuperarse para afrontar lo que resta de la temporada con el Colchonero y también el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a los motivos que justificaron su salida, los hinchas en las redes sociales no tuvieron piedad con el ex River y Manchester City, como así tampoco con el Cholo Simeone, a quienes llenaron de críticas. Incluso, hasta hubo algunos fanáticos de Barcelona -club que desea incorporarlo- que pidieron que no llegue a la institución.

Los comentarios sobre Julián Álvarez

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El cuadro de la UEFA Champions League

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