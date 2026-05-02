El operativo blindaje del Atlético de Madrid para alejar a Julián Álvarez del Barcelona

La historia suma un capítulo más y, lejos de apagarse, parece entrar en una nueva fase. Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena europea, aunque esta vez no se debe a novedades del interés del Barcelona por una posible salida, sino por la medida concreta que estaría evaluando el Atlético de Madrid. El objetivo es uno solo: intentar ponerle fin al ruido que rodea a su figura y blindarlo de una vez por todas.

El interés del conjunto catalán no es nuevo, pero volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente ante la posibilidad de que busque un recambio generacional en la delantera ante una posible salida de Robert Lewandowski. En ese sentido, la dirigencia colchonera evalúa seriamente ofrecerle un incremento económico sustancial a Julián para garantizar su permanencia.

Según detalló el periodista Matteo Moretto en Radio Marca, el atacante argentino disfruta de un gran confort personal y deportivo en la ciudad. Ese factor emocional es la carta principal que planea jugar la institución para extender una estadía que, en los papeles, rige hasta 2030. La intención es consolidarlo como una de las piezas centrales del proyecto y, al mismo tiempo, desalentar cualquier intento de seducción desde otros gigantes de Europa.

De todas formas, desde España entienden que son pocas las chances de que los rumores de una salida de Julián se conviertan en realidad. Los factores que hacen creer eso son varios: su contrato extenso, su alto valor de mercado (ronda los 100 millones de euros) y su presente futbolístico representan barreras importantes. Sin embargo, con el mercado de pases en el horizonte y un Mundial cada vez más cercano, en el Atlético prefieren no dejar nada librado al azar.

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Julián, con la mira en lo deportivo

Mientras su futuro genera debates en los escritorios, el presente le exige a la Araña tener máxima concentración dentro de la cancha. Y es que, tras confirmarse que el golpe sufrido en la ida de las semifinales de Champions ante Arsenal no fue más que una molestia menor, el delantero recibió la autorización para viajar a Londres a disputar el partido de vuelta. El trascendental choque se jugará este martes a las 16 en el Emirates Stadium, donde el Colchonero buscará el anhelado boleto a la final.

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