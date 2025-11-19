La inesperada ventaja que recibió Barcelona por parte de UEFA para la Champions League: “Se cumplen todos los requisitos”

Finalizada la última Fecha FIFA del 2025, lo único que queda para cerrar el año en Europa son algunos partidos de liga y también las cuatro fechas finales de la fase de liga de la Champions League. Y 35 de los 36 equipos participantes voltearon la cabeza al escuchar la última decisión de UEFA, rompiendo uno de los artículos de su reglamento y beneficiando directamente al FC Barcelona.

Resulta que el Barcelona finalmente tiene todo listo para volver a jugar en el Camp Nou, luego de las reformas en el estadio que llevaron varios meses más de los esperados. Durante este tiempo el club culé utilizó el Olímpico de Montjuic o hasta el Johan Cruyff Stadium donde juega el femenino como su casa, y su vuelta al Camp Nou es una clara infracción al reglamento, una que UEFA permitirá.

El artículo 25.08 expresa que “en principio, un club debe jugar todos sus partidos como local de la fase de liga en un único y mismo estadio”, y el Barcelona ya jugó como local ante PSG y Olympiacos en Montjuic. Sin embargo, para sus partidos de local restantes, contra Eintracht Frankfurt y Copenhague, podrá jugar en el Camp Nou.

Barcelona ha jugado en Monjuic mientras se renovaba el Camp Nou.

Así lo informó el club en su web oficial con un comunicado en el que afirma: “Esta decisión llega después de obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que permite ampliar el aforo e incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la licencia ya concedida de la Fase 1A —que comprende Tribuna y Gol Sur—, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición al considerar que se cumplen todos los requisitos necesarios.”

La UEFA se ampara en la segunda parte del artículo, que señala que “cualquier cambio de estadio entre los playoffs y fase de liga debe hacerse con un acuerdo anticipado con UEFA”, aunque la medida tomada le permite al Barcelona cambiar su localía durante la mismísima fase de liga.

El Camp Nou vuelve a abrir sus puertas tras más de 900 días

Este sábado, contra Athletic Bilbao, el Barcelona volverá a jugar en el Spotify Camp Nou, un estadio renovado y actualizado; trabajos que tardaron más de dos años y medio en completarse. El club blaugrana anunció que habrá una celebración para festejar la reapertura de su hogar.

Barcelona volverá al Camp Nou este sábado y podrá jugar allí en la Champions League.

Eso incluirá actuaciones del Grupo Figa Flawas y de The Tyets, así como la interpretación del himno del club por Cor Jove del Orfeó Catalá, en la previa del partido pactado para las 16:15, en horario español.

