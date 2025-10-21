Es tendencia:
La nueva tecnología de la Champions League que se probará por primera vez en Real Madrid vs. Juventus

El duelo significará el debut de las nuevas cámaras de Apple, que invirtió una millonada en este nuevo proyecto.

Por Germán Celsan

El partido destacado de la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2025/26 es el que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu y que verá enfrentarse al quince veces campeón de la competición, Real Madrid, y el máximo campeón italiano, Juventus. Es por ello que es el escenario ideal para la introducción de una nueva tecnología en la competición.

Aunque no es una tecnología que impacte de lleno en el fútbol o en la competición, sino en la experiencia que ofrece Apple a los usuarios y suscriptores del ‘Pase de Temporada Virtual‘. Un total de 100 cámaras han sido instaladas en las afueras del Santiago Bernabéu y aquellos que cuenten con la suscripción y la tecnología de Apple Vision podrán disfrutar de ellas como parte de la experiencia que ofrece la marca.

Se trata de un proyecto iniciado por el Real Madrid en conjunto con Apple, que permitirá ver cada ángulo del estadio y cuya experiencia ofrecida se desarrollará gradualmente con el aval del club. De hecho, Florentino Pérez ya habló de esto con los accionistas del club, revelando su plan de hacer del Bernabéu, un estadio “Infinito”.

Ahora bien, ser parte de esta experiencia no será algo económico, puesto que la tecnología Apple Vision para poder disfrutar de lo que ofrece Apple cuesta 4000 euros, y los AirPods con tecnología aeroespacial, otros 279 adicionales. A eso hay que sumarle la suscripción de temporada, claro.

El CEO de Apple ya visitó el Real Madrid previo al inicio del proyecto

Real Madrid es un club pionero en la implementación de nuevas tecnologías, y con Apple no será diferente. El 23 de septiembre de 2023 Tim Cook, CEO de la compañía, visitó el Santiago Bernabéu para inspeccionar el trabajo a realizar de cara a esta nueva experiencia virtual para los fanáticos vía Apple Vision.

Hoy, dos años después, esa reunión ha dado sus frutos y el Real Madrid será el primero en instalar las tecnologías de Apple Vision para promover esta nueva forma de ver los partidos de primer nivel del fútbol europeo.

