Lesión de última hora: Atlético de Madrid pierde a uno de sus goleadores en el clásico para enfrentar a Eintracht Frankfurt

La nómina de convocados que se dio a conocer este mismo martes dio cuenta de una baja significativa que Simeone deberá resolver contrarreloj.

Por Juan Ignacio Portiglia

Con el subidón anímico colectivo que significó la victoria 5-2 en el clásico ante Real Madrid, que en el cuerpo técnico que encabeza Diego Simeone consideran marcará un punto de inflexión en la temporada, Atlético de Madrid afrontará este martes su segundo compromiso por la fase de liga de la Champions League ante Eintracht Frankfurt, necesitado de sumar tres puntos en condición de local tras su estreno con derrota 3-2 como visitante del Liverpool.

El equipo Colchonero recién dio a conocer el mismo día de partido la nómina de futbolistas convocados para ser parte del encuentro y allí llamó la atención la ausencia obligada de uno de los goleadores que tuvo el derbi madrileño: Alexander Sorloth.

El delantero noruego, autor de un tanto de cabeza ante Real Madrid, sufrió en dicho encuentro un golpe del que no ha logrado recuperarse, tal y como se informó desde el club sin ahondar en detalles, pues no se emitió un parte médico al respecto.

Esa baja de última hora de quien se creía estaba llamado a repetir en la alineación titular demanda la búsqueda de un nuevo compañero de ataque para Julián Álvarez, quien se despachó con un triplete ante los Merengues, que podría ser Antoine Griezmann o Giacomo Raspdori.

Según avanzó el portal Esto es Atleti, Simeone se inclinaría por la experiencia y el mayor entendimiento que tiene con Julián el delantero francés, quien ingresó en el complemento del duelo ante Real Madrid y había sido titular en el partido que terminó con victoria 3-2 ante Rayo Vallecano hace una semana.

La posible alineación de Real Madrid para recibir a Eintracht Frankfurt

Imposibilitado de contar con Alexander Sorloth en el ataque, Diego Simeone tendría decidido alinear con Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Gallagher, Barrios, Nicolás González; Julián Álvarez y Griezmann.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

El duelo entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt, correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, tendrá lugar este martes desde las 16.00, hora de Argentina, en el Estadio Metropolitano.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

