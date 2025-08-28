Es tendencia:
Los rivales confirmados del Atlético de Madrid de Julián Álvarez en la Champions League 2025/26

Renovado en plantel y en expectativas, el equipo Colchonero buscará dar pelea en el certamen internacional de clubes de máxima categoría para UEFA.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero argentino disputará su segunda Champions League como Colchonero.
El Atlético de Madrid que conduce Diego Simeone y tiene en Julián Álvarez a una de sus máximas figuras conoció este jueves a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025/2026, cuya primera jornada se disputará entre el 16 y el 18 de septiembre.

La súper computadora que utilizó UEFA para emparejar a los equipos determinó que el Colchonero enfrentará a Inter de Milán (B1), Liverpool (B1), Eintracht Frankfurt (B2), Arsenal (B2), Bodo Glimt (B3), PSV (B3), Union SG (B4) y Galatasaray (B4).

La pasada temporada, en que se estrenó el actual formato bajo el sistema suizo de competencia, el equipo Colchonero realizó una gran fase de liga finalizando en la quinta posición entre los 36 equipos participantes, con cosecha de seis victorias y solo dos derrotas para clasificarse de manera directa a octavos de final.

No corrió con la misma suerte en dicha instancia, porque tras perder en condición de visitante e imponerse como local, quedó eliminado en una polémica y recordada definición por penales por el Real Madrid, que sacó provecho del imperceptible “doble toque” por el que se invalidó la ejecución de Julián Álvarez.

El formato de competencia

Por segundo año consecutivo, UEFA decidió suplantar la tradicional fase de grupos por un sistema suizo de competencia, en que los 36 equipos participantes sumarán puntos en una tabla única, aunque no se enfrentarán todos contra todos.

Cada equipo tiene ocho rivales ante los que jugará cuatro partidos en condición de local y cuatro en condición de visitante. La sumatoria de puntos que sí se reflejará en una tabla general determinará que los ocho primeros avancen de manera directa a octavos de final, los ubicados de la 9° a la 24° posición disputen una llave extra de playoffs (una suerte de dieciseisavos de final que funcionará como Repechaje) y los posicionados del 25° hacia abajo queden directamente eliminados.

Rivales del Atlético de Madrid y localías

Del Bombo 1: INTER DE MILÁN (de local)

Del Bombo 1: LIVERPOOL (de visitante)

Del Bombo 2: EINTRACHT FRANKFURT (de local)

Del Bombo 2: ARSENAL (de visitante)

Del Bombo 3: BODO GLIMT (de local)

Del Bombo 3: PSV (de visitante)

Del Bombo 4: UNION SG (de local)

Del Bombo 4: GALATASARAY (de visitante)

