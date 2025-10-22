Por qué no juega Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Juventus hoy por la Champions League 2025/26

Real Madrid quiere continuar con su inicio perfecto en la fase de liga de la Champions League 2025/26, aunque en esta tercera fecha tendrá uno de sus partidos más complicados de toda la fase. El merengue recibe a otro campeón de Europa y el máximo campeón del fútbol italiano, la Juventus de Turín, en un partido en el que Franco Mastantuono esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Franco Mastantuono no juega de titular en Real Madrid vs. Juventus en una decisión 100% táctica por parte de Xabi Alonso, quien decidió que lo mejor es mantenerlo como alternativa. Su lugar habitual en el once inicial será ocupado por Brahim Díaz, que formará parte de la ofensiva merengue junto a Arda Güler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. quien además portará la cinta de capitán.

Por decisión de Xabi Alonso, Mastantuono esperará su oportunidad desde el banco. (Getty)

En el banco de suplentes, junto a Mastantuono, también esperará Endrick, quien aún no suma minutos en la temporada y tiene pensado irse en enero, buscando ritmo y la posibilidad de entrar en la convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026 con Brasil.

Por su parte, Igor Tudor pondrá lo mejor de una Juventus que tiene prácticamente a todos los jugadores a disposición, buscando su primer triunfo y acomodarse en la competencia, tras empatar sus primeros dos partidos vs. Borussia Dortmund y Villarreal.

Formaciones Real Madrid vs. Juventus

Posiciones de la Champions League 2025/26