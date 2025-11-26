Por qué no juega Franco Mastantuono hoy en Real Madrid vs. Olympiakos por la Champions League

En Real Madrid ya se volvió incómoda la acumulación de tres partidos consecutivos sin victorias, racha negativa que intentará corregir este mismo miércoles desde las 17.00 (hora de Argentina) cuando visite al Olympiakos por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

El equipo que conduce Xabi Alonso, que viene de empatar en sus últimas dos presentaciones por LaLiga ante Rayo Vallecano y Elche, salió derrotado 1-0 por Liverpool en su última incursión fuera de casa por el certamen continental, el pasado 4 de noviembre. Para dicho encuentro, el entrenador no podrá contar una vez más con Franco Mastantuono.

¿Por qué no juega Mastantuono en Real Madrid vs. Olympiakos?

El de este miércoles en Grecia será el cuarto partido consecutivo que se perderá Franco Mastantuono con Real Madrid, producto de la pubalgia que le fue diagnosticada por el cuerpo médico del club y que se dio a conocer públicamente a través de un parte oficial el pasado 3 de noviembre.

Franco Mastantuono disputó su último partido ante Valencia, el primero de noviembre. (Getty).

En la Casa Blanca ya decidieron que se tratará esa lesión sin recurrir a cirugía, priorizando trabajos de fisioterapia y fortalecimiento progresivo; pero haciéndolos convivir también con importante tiempo de reposo que es una de las claves para su óptima rehabilitación.

En ese sentido, desde la publicación del parte médico a la fecha en Real Madrid no se han dado a conocer plazos estimados para su regreso a los terrenos de juego y ello tiene que ver con que se trata de una dolencia que puede amainar y volver a aparecer de un momento a otro.

Las probables formaciones de Olympiakos y Real Madrid

Olympiakos, que solo suma dos puntos en cuatro jornadas disputadas y está al borde de la eliminación, alinearía con Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

Real Madrid, que quiere retomar la senda victoriosa, haría lo propio con Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.