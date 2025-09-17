Es tendencia:
Por qué no juega Lautaro Martínez hoy en Inter de Milán vs. Ajax por la Champions League

El delantero argentino estará en el banco de suplentes en el debut europeo del equipo dirigido por Christian Chivu.

Por Lautaro Tiburzio

Este miércoles seguirá su curso la primera fecha de la Champions League 2025/26 con varios partidazos. En el turno de las 16:00 (horario de Argentina) habrá diversos cruces entre equipos con aspiraciones a llegar lejos en el certamen continental. El compromiso en Ámsterdam entre Ajax e Inter de Milán es uno de ellos.

El equipo italiano buscará revancha de lo sucedido en la Champions pasada, en la que llegaron a la final y cayeron por goleada ante PSG, con ese contundente 5 a 0 en Múnich que pasó a la posteridad. Sin embargo, para el estreno de esta edición, el Inter no podrá contar con su capitán y máxima figura, ya que Lautaro Martínez estará sentado en el banco de suplentes.

El delantero ex Racing era duda para Christian Chivu hasta último momento, ya que en los entrenamientos previos al cruce con Ajax sufrió una molestia muscular en la espalda. Finalmente, el flamante nuevo DT neroazzurro optó por prescindir de Lautaro desde el arranque, por lo que verá el partido desde afuera.

En caso de ser necesario, Chivu no descartará mandarlo a la cancha para conseguir un resultado positivo en su debut por Champions. De ello dependerá el desarrollo del partido en el Johan Cruyff Arena. Su reemplazante será Pio Espósito.

Las formaciones de Ajax e Inter de Milán

Ajax: Viteszlav Jaros; Owen Wijndal, Youri Baas, Ko Itakura, Anton Gaei; Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Youri Regeer; Mika Gotds, Wout Weghorst, Oliver Edvardsen. DT: John Heitinga.

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanki, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Hakan Cahlanoglu, Nicolo Barella, Henrik Mkhitaryan, Federico Di Marco; Marcus Thuram, Pio Esposito. DT: Christian Chivu.

Minuto a minuto de Ajax – Inter de Milán

Cómo ver Ajax vs. Inter de Milán por la Champions League 2025/26

El encuentro entre Ajax e Inter estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros de la Champions League 2025/26. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

