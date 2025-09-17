“Vas a cobrar más sí te lo mereces”: en PSG culpan a Donnarumma por su salida al Manchester City

Gianluigi Donnarumma será elegido como el mejor arquero del mundo en la temporada 2024/25, pocas dudas hay de ello. El italiano fue una de las figuras y principales responsables de la conquista del PSG de la Champions League, el triplete en general y de que el conjunto de Luis Enrique alcanzara la final del Mundial de Clubes. Pero cuando llegó la hora de renovar su contrato, el italiano terminó emigrando al Manchester City.

Con 26 años y casi una década como guardián de los tres palos del AC Milan, PSG y la Selección Italiana, Donnarumma va a ingresar en la mejor fase de su carrera lejos de la capital parisina, algo que no cayó muy bien las altas esferas del club, y así lo afirmó Luis Campos, Director Deportivo del Paris Saint-Germain: “Donnarumma pidió un salario al nivel del viejo PSG, no del actual“, aseguró.

En diálogo con RMC Sport, el director deportivo del conjunto parisino se explayó sobre lo sucedido: “La política del club es más importante que cualquier individuo“, afirmó Campos. “Donnarumma pidió un salario al nivel del viejo PSG, no del actual. Nuestra política está estrechamente vinculada con el rendimiento deportivo, a cobrar más sí te lo mereces”, continuó.

El PSG no estuvo dispuesto a pagarle a Donnarumma lo que exigía para continuar. (Getty)

“Donnarumma fue el primer jugador que contactamos para una extensión, pero rápidamente entendimos que sería difícil debido a sus demandas. Nos hemos tomado el tiempo para discutir la situación de Gianluigi, pero una serie de circunstancias derivaron en su salida.”

En su paso por PSG, Donnarumma ganó un total de 10 títulos, incluyendo cuatro Ligue 1, tres Supercopas de Francia, dos Copas de Francia y la Champions League. Además, en su palmarés también descansan una Eurocopa con Italia y una Supercopa de Italia con Milan.

PSG firmó a Chevalier como reemplazante antes de que Donnarumma se fuera al City

Lucas Chevalier fue presentado como nuevo arquero del PSG días después de que la conversación entre la directiva del club y Donnarumma tuviera lugar, por lo que en Francia entienden que ya habían negociado con el ex arquero del Montpellier, incluso antes de conocer las demandas del italiano.

PSG firmó a Chevalier como nuevo arquero titular para esta temporada. (Getty)

En su debut, el arquero francés de 23 años conquistó la Supercopa de Europa ante Tottenham y ha ganado todos sus partidos disputados en lo que va de la temporada, con tres vallas invictas y cinco goles concedidos en los otros dos encuentros restantes.

