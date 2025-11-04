Es tendencia:
Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League 2025/26: minuto a minuto

Los Reds reciben al Madrid en Anfield en busca de tres puntos importantes para la Champions League.

5' - Exige Vinícius

Real Madrid busca con una salida rápida por izquierda. Vinícius logró desbordar, pero no había nadie para el centro.

2' PT - Liverpool se planta en campo rival

Los de Slot dominan el control de la pelota y muestran agresividad, con los diez jugadores de campo en terreno rival. El Real Madrid, replegado para la contra.

¡Inicio del partido!

Ya está en marcha Liverpool vs. Real Madrid en Anfield.

Quién dirige Liverpool vs. Real Madrid

István Kovács, el rumano que dirigió la final de la última Champions League entre PSG y el Inter de Milán, será el encargado de impartir justicia en Liverpool vs. Real Madrid.

Kovacs dirigirá el partido
Kovacs dirigirá el partido

Trent Alexander-Arnold esperará en el banco

Otro que regresa a Anfield es el lateral derecho inglés. Pero Xabi Alonso se decantó por el capitán, Dani Carvajal, y Trent Alexander-Arnold será suplente contra el equipo en el que hizo toda su carrera de inferiores y debutó en primera.

La formación del Liverpool

Arne Slot buscará el triunfo ante Real Madrid con el siguiente once:

Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

La formación del Real Madrid

Xabi Alonso eligió el siguiente once para visitar Anfield:

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Franco Mastantuono es baja en Real Madrid

Real Madrid reportó que Franco Mastantuono padece de pubalgia, motivo por el cual se ausentará de la convocatoria vs. Liverpool. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia”, fue el reporte de la institución española, que no estimó tiempo de recuperación.

Real Madrid advirtió que Franco Mastantuono padece una pubalgia y que su regreso a las canchas no está definido.

Real Madrid advirtió que Franco Mastantuono padece una pubalgia y que su regreso a las canchas no está definido.

Xabi Alonso visita Anfield por primera vez como DT del Madrid

Como futbolista, Xabi Alonso tuvo un recordado paso por Liverpool, camiseta que vistió en 210 ocasiones de forma oficial entre 2004 y 2009, y con la que ganó una Champions League, Supercopa de Europa, FA Cup y Community Shield

Liverpool volvió a ganar el fin de semana y cortó una racha negativa

Los Reds acumulaban una pésima racha, la peor bajo el mando de Arne Slot. De sus últimas siete presentaciones por Premier, Champions y Carabao Cup, había perdido seis. Solo el triunfo ante Eintracht Frankfurt destacaba en medio de caídas contra Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford y nuevamente el Palace por Carabao Cup.

El fin de semana vencieron 2-0 a Aston Villa y buscarán confirmar este martes que reencausaron la temporada.

Real Madrid y Liverpool buscan encaminar su clasificación directa a octavos

Real Madrid lidera la fase de liga con puntaje ideal, 9 de 9, producto de sus triunfos ante Marsella (2-1), Kairat Almaty (5-0) y Juventus (1-0). Mientras que Liverpool de momento está en la parte alta de la tabla con seis unidades. Venció a Atlético de Madrid (3-2) en la primera fecha, cayó con Galatasaray (0-1) y goleó al Eintracht Frankfurt (5-1) en su más reciente presentación.

Cualquiera de los dos que gane encaminaría su paso directo a octavos, completada la primera mitad de la fase de liga de la Champions.

Real Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2025/26
© GettyReal Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2025/26

Real Madrid pone en juego su inicio ideal en la Champions League 2025/26 este martes al visitar al Liverpool, vigente campeón de la Premier League, en Anfield. Partido que se vivirá desde las 17:00hs por Disney+ y será válido por la Fecha 4 de la fase de liga del torneo.

Y mientras Real Madrid superó a Marsella, Kairat Almaty y Juventus en sus primeros tres partidos, el Liverpool, por su parte, inició la Champions League venció al Atlético de Madrid, cayó contra el Galatasaray y se recuperó con una goleada al Eintracht Frankfurt.

