Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League 2025/26: minuto a minuto

Real Madrid pone en juego su inicio ideal en la Champions League 2025/26 este martes al visitar al Liverpool, vigente campeón de la Premier League, en Anfield. Partido que se vivirá desde las 17:00hs por Disney+ y será válido por la Fecha 4 de la fase de liga del torneo.
Y mientras Real Madrid superó a Marsella, Kairat Almaty y Juventus en sus primeros tres partidos, el Liverpool, por su parte, inició la Champions League venció al Atlético de Madrid, cayó contra el Galatasaray y se recuperó con una goleada al Eintracht Frankfurt.