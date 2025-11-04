Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League 2025/26: minuto a minuto

15:45hs Liverpool volvió a ganar el fin de semana y cortó una racha negativa

Los Reds acumulaban una pésima racha, la peor bajo el mando de Arne Slot. De sus últimas siete presentaciones por Premier, Champions y Carabao Cup, había perdido seis. Solo el triunfo ante Eintracht Frankfurt destacaba en medio de caídas contra Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford y nuevamente el Palace por Carabao Cup.

El fin de semana vencieron 2-0 a Aston Villa y buscarán confirmar este martes que reencausaron la temporada.