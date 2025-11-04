Es tendencia:
Champions League

El gol de cabeza de Alexis Mac Allister con Liverpool vs. Real Madrid por la UEFA Champions League

El volante argentino apareció dentro del área para que los Reds rompan el marcador y la muralla Merengue que había levantado Courtois en Anfield.

Por Bruno Carbajo

Mac Allister celebra su gol ante Real Madrid.
Mac Allister celebra su gol ante Real Madrid.

Liverpool intentaba por todas las vías posibles. De media distancia, dentro del área, por arriba y por abajo, pero nada parecía romper la muralla que Thibaut Courtois había levantado en Anfield para mantener con vida a Real Madrid, por la cuarta fecha de la Champions League. O al menos eso parecía hasta que apareció Alexis Mac Allister.

Desde el primer minuto, el arquero belga voló de un lado al otro. Pero fue al cuarto de hora del segundo tiempo cuando el mediocampista argentino logró vencer la guardia del portero con un furioso cabezazo a quemarropa, tras conectar un preciso centro de Dominik Szoboszlai.

Aprovechando la meticulosa pegada que tiene el húngaro para la pelota parada, Mac Allister apareció a la altura del área chica para concretar el envío proveniente desde el lado derecho y logró que la pelota, de una vez por toda, tome contacto con la red. Tras el festejo, el VAR le puso suspenso el encuentro al revisar la jugada por una posible posición adelantada que no terminó existiendo.

Se trata del tercer gol que Alexis convierte por Champions League y, curiosamente, es el segundo que anota ante Real Madrid. El anterior ocurrió en la edición 2024-25, cuando Liverpool se impuso 2-0 también en Anfield. En aquella ocasión, el argentino se encargó nuevamente de abrir el marcador, con la diferencia de hacerlo con un remate cruzado desde fuera del área.

De mantenerse este resultado, el elenco inglés escala a la sexta posición de la tabla, con nueve unidades, e iguala al Merengue, que queda quinto por diferencia de gol.

Datos clave

  • Alexis Mac Allister venció al arquero Thibaut Courtois con un cabezazo en Anfield.
  • El gol de Alexis Mac Allister es su tercer gol en Champions League y el segundo ante el Real Madrid.
  • Liverpool igualó a Real Madrid con nueve unidades en la tabla tras la cuarta fecha de Champions League.
